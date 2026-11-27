استقبل اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، وفدًا من معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI) التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، لبحث آفاق التعاون المشترك والاستفادة من البرامج التدريبية والإمكانات التي يقدمها المعهد في تأهيل الشباب والخريجين، وتنمية المهارات الرقمية للعاملين بالجهاز الإداري، ومواكبة التطورات المتسارعة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

وضم الوفد الدكتور أيمن عياد، مدير معهد تكنولوجيا المعلومات بأسيوط، والمستشار حسام النقيب، مستشار رئيس المعهد، والمهندس أحمد ممدوح، مدير التدريب، والمهندس هاني سعد، مدير تدريب الذكاء الاصطناعي، والمهندسة دورثي جرجس، مسؤولة متابعة الخريجين، إلى جانب عدد من مهندسي وخريجي المعهد، وذلك بحضور علي عبد الله، مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظة، وأحمد مدكور، مدير مركز التدريب على علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات واللغات بديوان عام المحافظة.

واستعرض اللقاء نشأة المعهد وتاريخه وإمكاناته وأبرز إنجازاته، والبرامج والأنشطة التدريبية التي نفذها فرعه بأسيوط خلال الفترة الماضية، فضلًا عن مجالات عمله ودوره في إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المهارات الرقمية والتكنولوجية المطلوبة في سوق العمل. كما ناقش الجانبان آليات توسيع نطاق التعاون والاستفادة من البرامج التدريبية المتاحة، سواء للشباب والخريجين أو للعاملين بالجهاز الإداري للمحافظة.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أهمية الدور الذي يقوم به المعهد، برئاسة الدكتورة هبة صالح، في الاستثمار في العنصر البشري وتنمية القدرات الرقمية، من خلال تدريب وتأهيل الشباب والخريجين ورفع كفاءتهم المهنية والتكنولوجية، بما يفتح أمامهم آفاقًا أوسع للتوظيف والعمل الحر ويسهم في الحد من البطالة، إلى جانب تدريب أعضاء هيئة التدريس وتأهيلهم ليكونوا سفراء للتكنولوجيا، ونشر الوعي التكنولوجي والمجتمعي عبر الندوات التوعوية وورش العمل واللقاءات المتخصصة التي تعرف الشباب بالتخصصات الحديثة ومتطلبات سوق العمل الرقمي.

وأضاف المحافظ أن مجالات التعاون المقترحة تتضمن نقل الخبرات وبناء القدرات التكنولوجية، وبحث تنظيم ملتقيات للتوظيف والعمل الحر، إلى جانب إقامة لقاءات وندوات وورش عمل تستهدف خدمة المجتمع وتعزيز الوعي بالتخصصات الرقمية الحديثة، بما يتيح الاستفادة من خبرات المعهد وإمكاناته في تنمية مهارات أبناء المحافظة. وأشاد برسالة المعهد «نشارك في مستقبلنا.. ببناء مهارات شبابنا»، التي تعكس توجهه نحو إعداد الكوادر الشابة وتأهيلها بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل والتطورات المتلاحقة في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

وأكد اللواء محمد علوان حرص المحافظة على تعزيز التعاون مع المؤسسات التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاستفادة من المبادرات والبرامج المتخصصة في إعداد الشباب لوظائف المستقبل ورفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري، بما يدعم جهود الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تحقيق التحول الرقمي وبناء مجتمع معرفي قادر على مواكبة التطورات التكنولوجية.