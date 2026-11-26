افتتح اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، وحدة العناية المركزة للأطفال بمستشفى أسيوط العام" الشاملة "، ومبنى العيادات الخارجية الجديد بمستشفى الصدر، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير المنشآت الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، ودعم المستشفيات بالتجهيزات والإمكانات اللازمة لتوفير رعاية صحية متخصصة وآمنة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وفي ضوء مستهدفات رؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية للمحافظ، رافقه خلالها الدكتور محمد جمال، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، والدكتور محمد يحيى، وكيل المديرية للطب العلاجي، وعدد من قيادات القطاع الصحي بالمحافظة، ومديري المستشفيين، حيث تفقد المحافظ الوحدة الجديدة بمستشفى أسيوط العام، والتي تضم 4 أسرة، بتكلفة بلغت نحو 2.5 مليون جنيه، شاملة الأجهزة الطبية والمستلزمات اللازمة للتشغيل.

واطلع اللواء محمد علوان على تجهيزات الوحدة، التي تشمل أجهزة المونيتور لمتابعة المؤشرات الحيوية، وأجهزة التنفس الصناعي، والمراتب الهوائية، ومضخات المحاليل، واستمع إلى شرح حول إمكاناتها ودورها في استقبال الحالات الحرجة من الأطفال وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لها، بما يعزز قدرة المستشفى على التعامل مع هذه الحالات.

كما افتتح المحافظ مبنى العيادات الخارجية الجديد بمستشفى الصدر، المقام على مساحة 288 مترًا مربعًا، ويتكون من 5 طوابق، بتكلفة إجمالية 32 مليون جنيه، وتفقد مختلف طوابقه وأقسامه، للوقوف على طبيعة الخدمات والتخصصات التي يقدمها ومدى جاهزيته لدعم العمل الطبي والإداري بالمستشفى.

وشملت الجولة تفقد عيادات العلاج الطبيعي والأسنان وصدر الرجال والسيدات والأطفال، وعيادات الكلى والقلب وجراحة القلب والصدر والسكر والتغذية العلاجية، إلى جانب الصيدليات المجانية ومعمل الميكروبيولوجي وسجلات المرضى وشئون العاملين وإدارات الصيانة والترصد والصيادلة، فضلًا عن مكاتب الإدارة ومركز المعلومات وخدمات العلاج على نفقة الدولة وإدارة السلامة والصحة المهنية.

وأكد محافظ أسيوط أن تطوير المنشآت الصحية ورفع كفاءتها يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، تنفيذًا لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو الارتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين جودة الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن افتتاح وحدة العناية المركزة للأطفال يسهم في تعزيز قدرة مستشفى أسيوط العام على التعامل مع الحالات الحرجة، فيما يمثل مبنى العيادات الخارجية بمستشفى الصدر إضافة جديدة للتخصصات والخدمات الطبية والإدارية التي يقدمها المستشفى، بإجمالي استثمارات تصل إلى 35 مليون جنيه.

وأضاف اللواء محمد علوان أن المتابعة الميدانية للمستشفيات تستهدف التأكد من جاهزية المنشآت وانتظام تقديم الخدمات والاستفادة المثلى من الأجهزة والتجهيزات الحديثة، مشددًا على ضرورة الالتزام بمعايير الجودة ومكافحة العدوى والسلامة والصحة المهنية، وتوفير المستلزمات الطبية، والاهتمام بأطقم الأطباء والتمريض، وحسن استقبال المرضى وتيسير إجراءات حصولهم على الخدمة، بما يضمن تقديم رعاية صحية آمنة ومتميزة لأبناء المحافظة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد جمال، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، أن الوحدة الجديدة بمستشفى أسيوط العام تدعم قدرة المستشفى على استقبال الحالات الحرجة للأطفال ومتابعتها، فيما يسهم مبنى العيادات الخارجية بمستشفى الصدر في تنظيم العمل وتوفير عيادات تخصصية وأقسام إدارية متكاملة، مؤكدًا استمرار جهود مديرية الصحة في تطوير المنشآت الصحية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.