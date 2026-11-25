عقدت اللجنة المركزية لأخلاقيات البحث العلمي بجامعة أسيوط اجتماعها الثالث للعام الجامعي 2026/2027، اليوم الأربعاء ، تحت إشراف الدكتور جمال بدر، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبرئاسة الدكتور عماد الدين شعبان علي حسن، رئيس اللجنة المركزية لأخلاقيات البحث العلمي، وبحضور أعضاء اللجنة؛ لمناقشة عدد من الملفات والمقترحات الهادفة إلى تطوير منظومة أخلاقيات البحث العلمي، والارتقاء بأداء اللجان الفرعية بالكليات والمعاهد.

وأشار الدكتور أحمد عبد المولى، إلى أهمية تطوير منظومة أخلاقيات البحث العلمي، من خلال تحديث اللوائح والأدلة الإرشادية، ورفع كفاءة القائمين على مراجعة الأبحاث وتقييمها، بما يسهم في ضمان الالتزام بالمعايير الأخلاقية المعتمدة، ومواكبة المستجدات في مجال البحث العلمي، خاصةً ما يتعلق بتطبيقات الذكاء الاصطناعي والبحوث الإكلينيكية وحماية البيانات.

ومن جانبه، أوضح الدكتور جمال بدر، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن تطوير أداء اللجنة المركزية واللجان الفرعية يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة منظومة البحث العلمي بالجامعة، وتيسير الإجراءات أمام الباحثين، مع ضمان الالتزام بالمعايير والضوابط المنظمة للممارسات البحثية.

واستعرض الدكتور عماد الدين شعبان علي حسن، رئيس اللجنة المركزية لأخلاقيات البحث العلمي، أعمال الاجتماع، موضحًا أن المناقشات تناولت عددًا من الموضوعات المرتبطة بتطوير أداء اللجان الفرعية بالكليات والمعاهد، من خلال إعداد دليل إجرائي موحد يحدد خطوات العمل والضوابط الزمنية وآليات اتخاذ القرار، إلى جانب إعداد تقارير إحصائية دورية تتضمن أعداد الأبحاث المقدمة والموافقات الصادرة شهريًا عن اللجان الفرعية.

كما ناقشت اللجنة إنشاء قواعد بيانات موحدة لأعضاء اللجان الفرعية وأعضاء لجان التحكيم، تتضمن مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم، بما يسهم في تنظيم أعمال التحكيم ورفع كفاءة تقييم المقترحات البحثية.

وتطرق الاجتماع إلى تنظيم ورش عمل توعوية حول المستجدات في مجال أخلاقيات البحث العلمي، تشمل استخدامات الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي، والبحوث الإكلينيكية، وحماية البيانات، بهدف تعزيز وعي الباحثين بالضوابط والمعايير الأخلاقية المنظمة للممارسات البحثية.

وفي إطار دعم التحول الرقمي، بحثت اللجنة تطوير الموقع الإلكتروني للجنة المركزية واللجان الفرعية على موقع الجامعة، بما يتيح نشر النماذج والإرشادات والتعليمات اللازمة للباحثين، وإتاحة البيانات والمعلومات الخاصة بأعضاء اللجان الفرعية، بما يسهم في تيسير الإجراءات، وتحسين كفاءة التواصل، وتطوير مستوى الخدمات المقدمة.

كما تناول الاجتماع مراجعة اللائحة المنظمة لعمل اللجنة المركزية واللجان الفرعية وتحديثها في ضوء المستجدات، إلى جانب بحث مقترحات إعداد لائحة مالية للتدريب، وتعديل اللائحة المالية المنظمة لعمل اللجان الفرعية بكليات ومعاهد الجامعة.

وتأتي هذه المناقشات في إطار حرص جامعة أسيوط على مواصلة تطوير منظومة أخلاقيات البحث العلمي، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية في إجراءات مراجعة الأبحاث، وتوحيد آليات العمل باللجان الفرعية، بما يدعم جودة الإنتاج البحثي، ويرسخ ثقافة النزاهة والمسؤولية والالتزام بالمعايير الأخلاقية المعتمدة.