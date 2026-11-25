ضبطت حملة تموينية بمحافظة أسيوط 574 بطاقة تموينية داخل أحد المخابز البلدية بمركز القوصية، بعدما تبين قيام صاحب المخبز بتجميعها بالمخالفة للقانون، وتم التحفظ على البطاقات وتحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك خلال حملة شنتها مديرية التموين بأسيوط، بالاشتراك مع المتابعة الميدانية بالمحافظة، على مركز القوصية، في إطار تكثيف الرقابة على المنشآت التموينية ومواجهة المخالفات والتلاعب بمنظومة الدعم.

وأوضح الدكتور عنتر سعيد، وكيل مديرية التموين بأسيوط، أن الحملة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق، وضبط المخالفات التموينية والتصدي لأي محاولات للتلاعب بحقوق المواطنين.

وأسفرت الحملة عن ضبط 574 بطاقة تموينية داخل أحد المخابز البلدية، بالمخالفة للقوانين والقرارات المنظمة لمنظومة الدعم، حيث تم التحفظ على البطاقات المضبوطة وتحرير المحضر اللازم، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ العرض على النيابة العامة.