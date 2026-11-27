كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن التضرر من قيام طفل بقيادة سيارة "أجرة" معرضاً حياته والمواطنين للخطر وكذا قيامه بالتحدث مع الركاب بطريقة غير لائقة بسوهاج.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بالمنشور "سارية التراخيص" وقائدها ("سن 17- لا يحمل رخصة قيادة" – مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج) وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 25 / الجارى حال سيره بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة أول سوهاج.

تم التحفظ على السيارة، وإتخاذ الإجراءات القانونية.





