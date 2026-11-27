كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قائد سيارة "ميكروباص" لإصطدامه بسيارته وإحداث تلفيات بها والتعدى عليه بالسب حال سيرهما بأحد الطرق بسوهاج.

بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (مدير بإحدى شركات الأدوية – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج) وبسؤاله إتهم قائد سيارة "ميكروباص" بالإصطدام بسيارته وإحداث تلفيات بها والتعدى عليه بالسب حال سيرهما بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج .

أمكن تحديد وضبط السيارة الميكروباص "سارية التراخيص" وقائدها وقت إرتكاب الواقعة (سائق "بدون رخصة قيادة" - مقيم بدائرة مركز شرطة أخميم) ، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 21/الجارى حال سيره بأحد الطرق بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج لخلافات حول أولوية المرور.

تم التحفظ على السيارة.. وإتخاذ الإجراءات القانونية.





