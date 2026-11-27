تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص وزوجته بالجيزة لقيامهما بنشر صور ومقاطع فيديو على صفحاتهما بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن مشاهد إباحية فى إطار النصب والإحتيال على متابعيهم.





أكدت معلومات وتحريات قطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنسيقاً وقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص ، وزوجته) بنشر صور ومقاطع فيديو على صفحاتهما بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن مشاهد إباحية فى إطار النصب والإحتيال على متابعيهم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة ، وضبط بحوزتهما (هاتفى محمول " بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى") ، وبمواجهتهما إعترفا بإنشائهما وإدارتهما صفحاتهما بمواقع التواصل الإجتماعى ونشر صور ومقاطع فيديو إباحية عليهم قاما بالحصول عليها من شبكة الإنترنت للنصب والإحتيال على المتابعين من خلال التواصل معهم وإيهامهم بقدرتهما على تسهيل الأعمال المنافية للآداب وطلب تحويل مبالغ مالية لهما وعقب ذلك يقوما بغلق هواتفهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





