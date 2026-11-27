أعلن صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع صندوق مكتبات مصر العامة، تخريج 149 دارسًا من مدارس الفنان خضير البورسعيدي لفنون الخط العربي، يمثلون تسعة فروع في تسع محافظات، وذلك خلال مراسم تخريج أُقيمت مساء الخميس 26 نوفمبر، بمركز الحرف التقليدية بالفسطاط، بحضور الفنان خضير البورسعيدي، والمعماري حمدي السطوحي، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والسفير رضا الطايفي، رئيس صندوق مكتبات مصر العامة.

وفي كلمته، تناول السفير رضا الطايفي الخط العربي باعتباره أحد مداخل ترسيخ ثقافة الجمال في المجتمع، مشيدًا بدور الفنان خضير البورسعيدي في نقل خبرته إلى أجيال جديدة، ومؤكدًا استمرار صندوق مكتبات مصر العامة في دعم انتشار المدارس بفروعه، بما يوسع نطاق إتاحة تعلم هذا الفن في المحافظات.

ومن زاوية تتجاوز حصيلة الخريجين وعدد الفروع، طرح المعماري حمدي السطوحي معيارًا آخر لقياس نجاح التجربة، يتمثل في أثرها المعرفي والإنساني؛ مشيرًا إلى نماذج اكتسب أصحابها مهارات القراءة والكتابة من خلال تعلم الخط، وأخرى انتقل فيها الخريجون من مرحلة التلقي إلى تعليم غيرهم. ولفت إلى أن الخط العربي لا يقتصر على إتقان رسم الحروف، بل يتصل بفهم النص ومعانيه ومدلولاته، بما يجمع بين الممارسة الفنية والمعرفة.

وفي كلمة الفنان خضير البورسعيدي، التي ألقاها نيابة عنه ممدوح حسن، المشرف على المدارس، هنأه بحصوله على جائزة الدولة التقديرية في الفنون، مستعرضًا مسيرة التجربة منذ انطلاقها بمدرسة واحدة في مركز إبداع بيت السحيمي، بمشاركة 30 دارسًا، وصولًا إلى تخريج 149 دارسًا هذا العام من تسع محافظات، مع الإعلان عن خطة للتوسع إلى 16 فرعًا خلال العام المقبل.

وتجسد التجربة نموذجًا لإتاحة تعلم أحد الفنون التراثية خارج نطاق المراكز المتخصصة، عبر تكامل دور صندوق التنمية الثقافية وصندوق مكتبات مصر العامة في احتضان المدارس وتوسيع انتشارها جغرافيًا، بما يدعم نقل مهارات الخط العربي إلى أجيال جديدة، ويعزز جهود وزارة الثقافة في صون الفنون المرتبطة بالهوية المصرية وإتاحة ممارستها.