شهد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، إطلاق مرحلة جديدة من مشروع "ابنتي الغالية"، الذي تنفذه هيئة كوبتك أورفانز بالتعاون مع 5 جمعيات أهلية بالمحافظة، تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، مستهدفًا تمكين 500 فتاة على مدار عامين خلال الفترة من 2027 إلى 2029، من خلال مجموعة من البرامج التعليمية والتأهيلية الهادفة إلى تنمية مهاراتهن الحياتية وتعزيز قدراتهن على المشاركة المجتمعية.

جاء ذلك بحضور حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد إبراهيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومايكل مرقص، مدير مشروع "ابنتي الغالية"، والدكتورة عايدة عبده، مدير منطقة أسيوط، وراماريز رشدي، نائب مدير المشروع، والشيماء عبد المعطي، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، والدكتورة فاطمة عايد، مدير إدارة التعاون الدولي بالمحافظة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية وممثلي الجمعيات الأهلية الشريكة.

وأكد محافظ أسيوط أن مشروع "ابنتي الغالية" يمثل نموذجًا متميزًا للتعاون المثمر بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني في تنفيذ المبادرات التنموية التي تستهدف الاستثمار في الإنسان، ودعم الفتيات وتوفير الفرص التعليمية والتأهيلية اللازمة لهن، مشيرًا إلى أن الاهتمام بالفتيات وتنمية قدراتهن واكتسابهن المهارات الحياتية يمثل استثمارًا حقيقيًا في مستقبل المجتمع، ويسهم في إعداد جيل واعٍ وقادر على تحمل المسؤولية والمشاركة الإيجابية في مسيرة التنمية.

وأضاف اللواء محمد علوان أن المشروع لا يقتصر على تقديم الدعم التعليمي للفتيات، وإنما يمتد إلى بناء شخصياتهن وتعزيز ثقتهن بأنفسهن وتنمية مهارات التواصل والقيادة والعمل الجماعي، وترسيخ قيم الانتماء والتكافل والمسؤولية المجتمعية، لافتًا إلى أن هذه الجهود تأتي اتساقًا مع توجهات الدولة ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو الاستثمار في بناء الإنسان المصري، وتمكين المرأة والفتاة، وتوفير فرص متكافئة للتعليم والتأهيل، وتعزيز دور المجتمع المدني كشريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.

من جانبه، أوضح حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمبادرات التي تستثمر في بناء الإنسان، ولا سيما الفتيات، من خلال تنمية مهاراتهن وتوفير بيئة مجتمعية داعمة لهن، مؤكدًا أهمية دور الجمعيات الأهلية في الوصول إلى الفئات المستهدفة بالقرى والمراكز والمساهمة في تحقيق أهداف البرامج التنموية.

فيما استعرض مايكل مرقص، مدير مشروع "ابنتي الغالية"، آليات تنفيذ المشروع، موضحًا أنه يستهدف فئتين من المستفيدات؛ الأولى "الأخت الصغرى"، وتضم الفتيات في مرحلة التعليم الابتدائي، خاصة المعرضات لخطر التسرب من التعليم نتيجة ضعف التحصيل الدراسي، حيث يقدم لهن المشروع الدعم التعليمي اللازم لمساعدتهن على مواصلة الدراسة وتعزيز ثقتهن بأنفسهن، بينما تضم الفئة الثانية "الأخت الكبرى" من الشابات الجامعيات، اللاتي يتولين مساندة الفتيات الأصغر سنًا ومتابعة مستواهن الدراسي، بما يعزز لديهن قيم القيادة وتحمل المسؤولية والعمل التطوعي والمشاركة المجتمعية.

وأوضحت الدكتورة عايدة عبده أن المشروع يتم تنفيذه بالتعاون مع خمس جمعيات أهلية، هي جمعية كاريتاس، وجمعية بناء للتنمية، وجمعية الخبر السار، وجمعية إيدي في إيدك، وجمعية فكر جديد، وتعمل الجمعيات الشريكة في مراكز القوصية ومنفلوط وأسيوط وساحل سليم وأبوتيج، بما يسهم في توسيع نطاق الاستفادة والوصول إلى الفتيات المستهدفات داخل مجتمعاتهن المحلية.

وفي ختام الفعالية، جرى تسليم عقود الشراكة للجمعيات الأهلية المشاركة، كما قدم ممثلو هيئة كوبتك أورفانز دروعًا تذكارية للواء محمد علوان، محافظ أسيوط، وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، تقديرًا لجهودهما ودورهما في دعم المشروع وتعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني وشركاء التنمية، بما يخدم المجتمع ويحقق أهداف المبادرة.