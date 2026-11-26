ضبطت مديرية التموين بأسيوط، بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، 129 كيلو جرامًا من الفراخ وصدور البانيه غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، خلال حملة رقابية مكبرة بمركز القوصية، وذلك في إطار تشديد الرقابة على الأسواق وحماية صحة المواطنين.

جاءت الحملة بناءً على توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، بتكثيف الحملات التموينية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، والتصدي لمحاولات تداول السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.

وبتعليمات الدكتور عنتر سعيد، وكيل مديرية التموين بأسيوط، شنت إدارة تموين القوصية حملة رقابية بالتنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، استهدفت المرور على الأسواق والمنشآت الغذائية، للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأسفرت الحملة عن ضبط 129 كيلو جرامًا من الفراخ والبانيه، تبين عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.