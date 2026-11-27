كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بمغافلته وسرقة حقيبته التى تحتوى على بعض متعلقاته الشخصية حال تواجده بأحد المساجد بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (طالب – مقيم بمحافظة البحر الأحمر) وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 11/ الجارى حال تواجده بأحد المساجد بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان لآداء فريضة الصلاة قام أحد الأشخاص بمغافلته وسرقة حقيبته وبداخلها (لاب توب ، هاتف محمول).

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة "الظاهر بمقطع الفيديو" (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





