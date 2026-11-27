أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، اتخاذ إجراءات فورية حيال أحد المطاعم المخالفة بحي غرب مدينة أسيوط، بعد أن كشفت حملة رقابية مفاجئة عن وجود خطر داهم على الصحة العامة ومزاولة النشاط دون ترخيص، حيث جرى غلق المطعم وتشميعه بالتنسيق مع مسؤولي الحي، في إطار جهود المحافظة لإحكام الرقابة على تداول الأغذية والتأكد من سلامة المنشآت التي تقدم خدماتها للمواطنين.

وأوضح محافظ أسيوط أن اللجنة الخماسية نفذت حملتها، بنطاق حي غرب، تحت إشراف العميد زهجر سليمان، مدير إدارة المتابعة الميدانية، وبمشاركة مجدي حماد رئيس اللجنة، وأحمد خضر، مفتش الأغذية، وأشرف يوسف، مفتش السلامة والصحة المهنية، حيث استهدفت مراجعة أوضاع المنشآت الغذائية ومدى التزامها بالاشتراطات والضوابط القانونية.

وأضاف أن الحملة رصدت مطعمًا يعمل داخل بدروم دون الحصول على ترخيص، ويمثل وجوده بهذه الحالة خطرًا داهمًا على الصحة العامة، وعلى الفور جرى استدعاء المسؤولين برئاسة حي غرب، بحضور هاني محمد، نائب رئيس الحي، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، والتي انتهت بالغلق الفوري وتشميع المطعم، وعدم السماح باستمرار النشاط المخالف.

وأشار المحافظ إلى أن أعمال التفتيش شملت 5 منشآت غذائية، وأسفرت عن تحرير 13 محضرًا، بواقع 4 محاضر لعدم توافر الاشتراطات الصحية وفقًا للمادة 96، و4 محاضر لعدم حمل العاملين شهادات صحية وفقًا للمادة 97، و5 محاضر لمخالفات اشتراطات السلامة والصحة المهنية، إلى جانب إعدام 60 كيلوجرامًا من الأغذية والأواني غير الصالحة.

وأكد محمد علوان استمرار المتابعة والتفتيش على المنشآت الغذائية بمختلف أنحاء المحافظة، مع سرعة التعامل مع المخالفات التي تمس صحة المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المسؤولين عنها، مشددًا على أن المحافظة لن تسمح بممارسة أي نشاط غذائي دون استيفاء الاشتراطات والتراخيص اللازمة، وأن حماية صحة المواطنين وسلامة الغذاء تمثل أولوية لا تهاون فيها.