أجرى اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، جولة ميدانية لتفقد أعمال مشروع تطوير مستشفى أبنوب المركزي بمدينة أبنوب، لمتابعة معدلات التنفيذ والوقوف على الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية والتجهيزات، مؤكدًا أهمية الإسراع في إنجاز المشروع وفقًا للجدول الزمني المحدد، باعتباره أحد المشروعات الصحية الكبرى التي تستهدف إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الطبية المقدمة لأهالي مركز أبنوب والقرى التابعة له، وذلك في إطار خطة الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتحقيقًا لأهداف رؤية مصر 2030.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور محمد جمال وكيل وزارة الصحة بأسيوط، ويحيى أبو رحمة رئيس مركز ومدينة أبنوب، والمهندس محمد إبراهيم عفيفي استشاري المشروع.

واستمع محافظ أسيوط ومرافقوه إلى شرح تفصيلي من المهندس المشرف على المشروع حول مكونات المستشفى ومراحل التنفيذ والموقف الحالي للأعمال، حيث يقام المشروع على مساحة تبلغ نحو 31 ألف متر مربع، بتكلفة إجمالية تصل إلى مليار و372 مليون جنيه، ويتكون من 7 أدوار، إلى جانب مبنى مستقل لمدرسة التمريض مكون من دورين، وعدد من المباني الخدمية الملحقة، تشمل مبنى غرفة الكهرباء، ومبنى الخزان، ومبنى الورش، بما يضمن توفير البنية التحتية والتجهيزات اللازمة لتشغيل المستشفى وفق أحدث المعايير الطبية والهندسية. ومن المستهدف الانتهاء منه في سبتمبر 2027.

وأوضح اللواء محمد علوان أنه من المقرر أن يضم المستشفى الجديد 215 سريرًا، تشمل 142 سريرًا للإقامة الداخلية، و40 سريرًا للرعاية المركزة، و33 حضانة للأطفال المبتسرين، فضلًا عن 4 غرف عمليات وغرفة للولادة القيصرية، و16 عيادة خارجية، بما يعزز الطاقة الاستيعابية للمستشفى ويوفر خدمات طبية متكاملة لمختلف التخصصات.

وأضاف المحافظ أن المشروع يتضمن تجهيز أقسام متخصصة للعمليات والنساء والتوليد والغسيل الكلوي، الذي سيضم 37 ماكينة، إلى جانب أقسام الرعاية المركزة ورعاية الأطفال والحضانات والمناظير والحروق، ومناظير الجهاز الهضمي العلوي والسفلي، فضلًا عن أقسام العلاج الطبيعي والأشعة والمعامل وبنك الدم ومركز تجميع البلازما، وغيرها من الأقسام والخدمات الطبية والمساندة، بما يسهم في تخفيف العبء عن المرضى وتوفير الرعاية الصحية المتخصصة بالقرب من محل إقامتهم، والحد من الحاجة إلى الانتقال للمستشفيات خارج نطاق المركز.

وأكد اللواء محمد علوان حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية، وتذليل أي معوقات قد تواجه تنفيذ المشروع، مع المتابعة الدورية لمعدلات الإنجاز والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية والهندسية والجدول الزمني المقرر، تمهيدًا لدخول المستشفى الخدمة في المواعيد المحددة، وتحقيق الاستفادة المرجوة منه لأهالي أبنوب والمناطق المحيطة.

وأشار المحافظ إلى أن تطوير المستشفيات المركزية وإنشاء المنشآت الطبية الحديثة يمثلان أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الدولة للنهوض بالقطاع الصحي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير خدمات طبية لائقة ومتطورة لجميع المواطنين، وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات الصحية، خاصة بالقرى والمراكز، بما يدعم جهود الدولة في بناء منظومة صحية متكاملة تواكب متطلبات المرحلة المقبلة وتحقق أهداف التنمية المستدامة.