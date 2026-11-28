نظم معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية برنامجًا تدريبيًا بعنوان «توثيق المطبخ المصري عبر التاريخ»، بهدف التعريف بتاريخ الغذاء المصري وتطور أساليب إعداده وتصنيعه وحفظه منذ مصر القديمة، وربط التراث الغذائي بالتطورات العلمية والتكنولوجية الحديثة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت رعاية الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، بتطوير منظومة التدريب ونشر المعرفة العلمية المتخصصة، وإبراز عراقة التراث الغذائي المصري، إلى جانب تعريف المشاركين بأحدث المستجدات في مجال تكنولوجيا الأغذية، بما يحقق التكامل بين الخبرات التراثية والتطبيقات العلمية المعاصرة.

وأشار الدكتور عاطف عشيبة، مدير معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، الى أن البرنامج تضمن عددًا من الموضوعات المتخصصة، شملت التصنيع الغذائي في مصر القديمة، والخبز والحلويات، والتوابل والأعشاب، والمشروبات عبر التاريخ، بالإضافة إلى إنترنت الأشياء ومستقبل إدارة المطابخ الذكية، لافتا إلى أن البرنامج تناول ايضا العوامل البيئية والاقتصادية التي أسهمت في تطور التصنيع الغذائي في مصر القديمة.

واضاف أن البيئة الزراعية المرتبطة بنهر النيل، ساعدت على توفير الحبوب والمحاصيل الغذائية المتنوعة، فيما أسهمت الحاجة إلى تخزين الغذاء ومواجهة فترات نقص الإنتاج في تطوير أساليب الحفظ والتخزين، إلى جانب ظهور التخصص المهني في أنشطة الطحن والخبز وصناعة المشروبات، لتلبية احتياجات الأسر والعمال والمعابد والمؤسسات الملكية.

واستعرض البرنامج التدريبي أيصا، مفهوم التصنيع الغذائي وأهم العمليات التي عرفها المصري القديم، ومنها فصل الحبوب وتنظيفها وطحنها وعجنها، والخبز والتحميص والتسخين، والتخمير، فضلًا عن طرق حفظ الأغذية وتخزينها باستخدام التجفيف والتمليح والأوعية والمخازن.

وفيما يتعلق بتاريخ صناعة الخبز، تناول البرنامج مكانته باعتباره أحد المكونات الأساسية للنظام الغذائي المصري القديم، إلى جانب الثريد، حيث اعتمد المصريون القدماء على الشعير وقمح الإيمر في إعداده، وكانت الحبوب تُطحن يدويًا باستخدام أحجار الطحن والرحايا للحصول على الدقيق، ثم تُخلط بالماء وتُعجن وتُشكل، مع استخدام التخمير في بعض الأنواع، قبل تسويتها بالأفران والقوالب ووسائل التسخين المتاحة آنذاك.

واستعرض البرنامج تنوع أشكال الخبز، التي شملت الأشكال المسطحة والمخروطية والكروية، وإضافة مكونات مختلفة إلى العجين لإكسابه نكهات مميزة، مثل الكزبرة وبذور الترمس والتين، وهو ما يعكس تنوع الممارسات الغذائية وثراء المطبخ المصري القديم.

وأشار مدير المعهد إلى أن البرنامج استهدف تعريف المشاركين بأهم المواد الخام المستخدمة في التصنيع الغذائي قديمًا، وشرح المبادئ العلمية لعمليات الطحن والخبز والتخمير والتجفيف والتمليح، فضلًا عن توضيح العلاقة بين التصنيع الغذائي والتخزين والتغذية والأمن الغذائي، والتعرف على الأدلة الأثرية التي تساعد في توثيق تاريخ الغذاء المصري.

وأضاف أن البرنامج تطرق إلى التطبيقات التكنولوجية الحديثة، من خلال استعراض دور إنترنت الأشياء في تطوير إدارة المطابخ الذكية، وتحسين كفاءة التشغيل وترشيد استهلاك الموارد وتعزيز جودة وسلامة الأغذية. ‏