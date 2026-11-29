كشفت بيانات تتبع الرحلات الجوية عن تنفيذ طلعات جوية استطلاعية لطائرات عسكرية ومخصصة للمهام الخاصة في مناطق استراتيجية بشرق وشمال أوروبا، شملت البحر الأسود والحدود الروسية الفنلندية، في تحركات تعكس استمرار نشاط المراقبة الجوية الأوروبية بالقرب من المناطق المحاذية لروسيا.

وأظهرت بيانات الرحلات الجوية انطلاق طائرة مخصصة لتنفيذ المهام الخاصة من قاعدة جوية في رومانيا، لتنفيذ دوريات استطلاعية فوق البحر الأسود، في منطقة تشهد نشاطاً عسكرياً متزايداً على خلفية استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وتصاعد المخاوف المتعلقة بأمن الملاحة البحرية.

وفي سياق متصل، رصدت بيانات الطيران تحليق طائرة تابعة للقوات الجوية السويدية في مهام استطلاع ومراقبة على طول الحدود الروسية الفنلندية، ضمن التحركات الجوية التي تشهدها منطقة شمال أوروبا، بالتزامن مع تعزيز التعاون العسكري والأمني بين السويد وفنلندا في إطار عضويتهما في حلف شمال الأطلسي «الناتو».

وتأتي هذه التحركات في وقت تكثف فيه الدول الأوروبية وحلف الناتو عمليات المراقبة والاستطلاع على الجناح الشرقي للحلف، الممتد من منطقة البلطيق شمالاً إلى البحر الأسود جنوباً، بهدف متابعة الأنشطة العسكرية والتحركات الجوية والبحرية في المناطق القريبة من الحدود الروسية.

وتكتسب هذه الطلعات أهمية في ظل تصاعد التوترات بين روسيا والدول الأوروبية، وزيادة الاعتماد على طائرات الاستطلاع والاستخبارات الإلكترونية لجمع المعلومات ومراقبة التحركات العسكرية.

ولم تتوافر معلومات رسمية بشأن الأهداف التفصيلية للطلعات الجوية المشار إليها، كما لا تعني بيانات تتبع الرحلات وحدها أن هذه التحركات تمثل حالة استنفار عسكري أو ترتبط بعملية عسكرية محددة.

وتعتمد طائرات المهام الخاصة والاستطلاع عادة على أنظمة متطورة لرصد الإشارات الإلكترونية والاتصالات وتحليل النشاط الراداري، بما يتيح توفير معلومات استخباراتية عن التحركات والقدرات العسكرية في المناطق التي تعمل فيها.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تعميق التعاون العسكري بين السويد وفنلندا، ولا سيما في مجال المراقبة الجوية وحماية المجال الجوي، بعد انضمام البلدين إلى حلف الناتو، وسط استمرار التوترات الأمنية على الحدود الشرقية للحلف.