في ظل متابعة المواطنين لتحركات أسعار السلع الغذائية، خاصة الأرز باعتباره أحد المكونات الأساسية على المائدة المصرية، كشف حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، عن حجم الإنتاج المحلي ومؤشرات المعروض في الأسواق، موضحًا حقيقة الزيادات السعرية الأخيرة، ومحددًا موعد استقرار الأسعار، في ضوء تحقيق مصر فائضًا كبيرًا من المحصول يتجاوز احتياجات الاستهلاك المحلي.

أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن مصر تحقق الاكتفاء الذاتي من محصول الأرز، مع وجود فائض في الإنتاج يتجاوز 500 ألف طن على مدار العام، مشيرًا إلى أن الأسواق تشهد وفرة في المعروض، بما يدعم استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة وحتى موسم الحصاد الجديد.

وأوضح أبو صدام أن الأسعار الحالية للأرز طبيعية وتعكس تصحيحًا لمسار السوق، وليست ارتفاعًا غير مبرر، لافتًا إلى زيادة الإنتاج والمساحات المزروعة مقارنة بالموسم الماضي، فضلًا عن تصدير كميات من فائض المحصول.

مصر تحقق الاكتفاء الذاتي من الأرز

وقال نقيب الفلاحين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة»، عبر شاشة «القاهرة والناس»، إن إنتاج مصر من الأرز يبلغ نحو 6 ملايين طن من الأرز الشعير، مشيرًا إلى زيادة المساحة المزروعة بنحو 500 ألف فدان مقارنة بالموسم الماضي.

وأضاف أن فائض الإنتاج تجاوز 500 ألف طن، جرى تصدير نحو 200 ألف طن منه، بما يعكس توافر كميات كافية لتلبية احتياجات السوق المحلية.

أسعار الأرز في الأسواق حاليًا

وأشار أبو صدام إلى أن سعر طن الأرز رفيع الحبة ارتفع من 13 ألف جنيه إلى 15 ألف جنيه، موضحًا أن سعر كيلو الأرز للمستهلك يتراوح بين 27 و30 جنيهًا.

وأضاف أن سعر طن الأرز عريض الحبة قد يصل إلى 27 ألف جنيه، بينما يبلغ سعر الكيلو للمستهلك نحو 27 جنيهًا، مؤكدًا أن الأسعار الحالية عادلة للمزارع والتاجر والمستهلك.

نقيب الفلاحين يوضح أسباب انخفاض أسعار الأرز

وأوضح أن التراجع الكبير في أسعار الأرز يحدث عادة خلال موسم الحصاد، نتيجة زيادة المعروض وانتقال المحصول من المزارعين إلى التجار، لافتًا إلى أن الأسعار الحالية تعادل مستويات الموسم الماضي.

موعد استقرار أسعار الأرز في مصر

وطمأن نقيب الفلاحين المواطنين بشأن استقرار أسعار الأرز حتى موسم الحصاد المقبل، في ظل توافر فائض من الإنتاج المحلي، مؤكدًا أن سعر الكيلو الذي يبلغ نحو 27 جنيهًا يُعد مناسبًا وأقل من الأسعار التي سجلتها الأسواق خلال السنوات الماضية، عندما وصل سعر الكيلو إلى 37 جنيهًا.