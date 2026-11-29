قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم الأحد بعد الفوز على الإفريقي التونسي في بطولة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم الاثنين المقبل على الفرعي باستاد الدفاع الجوي في إطار الاستعداد لمباراة مولودية الجزائر المقرر لها يوم 4 ديسمبر المقبل في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحقق فريق الزمالك فوزًا مهمًا على الإفريقي التونسي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحصد الزمالك أول 3 نقاط في دور المجموعات ليعتلي صدارة المجموعة بالتساوي مع مولودية الجزائر بنفس الرصيد من النقاط، في حين يحتل الإفريقي المركز الثالث بلارصيد من النقاط.