أكد زهير الشاعر، الكاتب والباحث السياسي، أن القضية الفلسطينية لم تعد تعاني نقصاً في القرارات الدولية، بقدر ما تفتقر إلى الإرادة السياسية اللازمة لتنفيذها، مشيراً إلى أن عجز المجتمع الدولي عن إلزام الاحتلال الإسرائيلي بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة يمثل وصمة عار في سجل المجتمع الدولي.

وأوضح الشاعر، خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الشعب الفلسطيني لا يريد أن تظل قضيته محصورة في إطار الأزمة الإنسانية وتقديم المساعدات، وإنما يطالب بحقه المشروع في الحرية وتقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة كاملة العضوية، وفق حدود واضحة ومعترف بها دولياً.

خطوات عملية ومواقف جادة تدعم حقوق الشعب الفلسطيني

وشدد على ضرورة أن يترجم المجتمع الدولي اعترافه بالدولة الفلسطينية إلى خطوات عملية ومواقف جادة تدعم حقوق الشعب الفلسطيني، منتقداً العجز الدولي أمام ممارسات الاحتلال، والدعم الأمريكي الذي يعرقل الاعتراف بهذه الحقوق، رغم اعتراف أربع دول دائمة العضوية بمجلس الأمن بحقوق الفلسطينيين.