يترقب قطاع غزة وصول منخفض جوي جديد خلال الأيام المقبلة، وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية التي يعيشها مئات الآلاف من النازحين، في ظل نقص مستلزمات الإيواء وتدهور حالة الخيام التي لا توفر الحماية الكافية من الأمطار والرياح وانخفاض درجات الحرارة.

وأكد محمد منصور، المتحدث الرسمي باسم اللجنة المصرية في قطاع غزة، أن المنخفضات الجوية أصبحت بمثابة كابوس لسكان القطاع، مشيرًا إلى أن آلاف الفلسطينيين يعيشون داخل خيام مهترئة لا تحميهم من تقلبات الطقس، الأمر الذي يزيد من معاناتهم مع دخول فصل الشتاء.

وأوضح منصور، في تصريحات تلفزيونية، أن القطاع يحتاج إلى مزيد من الدعم الإنساني والإغاثي، لمواجهة تداعيات المنخفض الجديد وتوفير الاحتياجات الأساسية للأسر النازحة، خاصة الخيام والبطاطين والفرش ووسائل الحماية من مياه الأمطار.

وفي إطار الاستعدادات، تواصل اللجنة المصرية جهودها الميدانية لتجهيز أماكن الإيواء وتهيئة الأراضي وإزالة الركام وفتح الطرق، إلى جانب توفير الخيام والشوادر ومستلزمات الشتاء، بالتعاون مع المؤسسات الأممية والجهات المعنية.



المساعدات المصرية لأهالي غزة

وتشمل المساعدات المصرية أيضًا الطرود الغذائية والخبز والدقيق والملابس الشتوية، فضلًا عن المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة لمرضى الأمراض المزمنة، مع استمرار العمل على إيصال الدعم إلى الأسر الأكثر احتياجًا في مختلف مناطق القطاع.

وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع تحذيرات الأرصاد الجوية الفلسطينية من منخفض جوي عميق متوقع أن يؤثر على المنطقة اعتبارًا من مساء الاثنين المقبل، مصحوبًا بأمطار غزيرة وعواصف رعدية واحتمال تساقط البرد.

وتتضاعف مخاطر المنخفضات الجوية على سكان غزة بسبب الدمار الواسع ونقص المساكن ومحدودية أماكن الإيواء الآمنة، ما يجعل توفير المساعدات العاجلة ومستلزمات الشتاء ضرورة ملحة لحماية النازحين، خصوصًا الأطفال وكبار السن والمرضى.