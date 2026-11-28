دعا زعيم حزب «يشار» الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، رئيس الوزراء المؤقت بنيامين نتنياهو، إلى عقد محادثات مساء السبت، لبحث تشكيل حكومة وحدة وطنية، وذلك بعد ساعات من إعلان نتنياهو استعداده لمنحه منصب رئيس الوزراء أولًا بموجب اتفاقية تناوب مقترحة.

وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية أن آيزنكوت أعلن في بيان أن فريقه التفاوضي موجود في فندق دان أكاديا بمدينة هرتسليا، ودعا نتنياهو وفريقه إلى الانضمام إليهم لإجراء «مفاوضات حقيقية ومتسارعة بشأن المبادئ التوجيهية وقضايا السياسة».

وقال آيزنكوت: «إذا كان حزب الليكود مستعدًا للوحدة الحقيقية، فأنا مستعد لدراسة مدى جدية نواياه خلال الـ24 ساعة القادمة».

وأوضح أن حزبه قدم إلى نتنياهو، الأحد الماضي، اقتراحًا مفصلًا لتشكيل ائتلاف حكومي، عبر «قناة سرية» أُنشئت بناءً على طلب رئيس الوزراء، مشيرًا إلى أن حزب «يشار» لم يوقع أي اتفاقية ائتلاف أخرى حتى الآن.

وأضاف آيزنكوت أنه لم يتلق حتى اللحظة أي رد من نتنياهو بشأن القضايا المطروحة، مؤكدًا أن المبادئ التوجيهية للسياسة التي أُعدت للحكومة التي يعتزم تشكيلها خلال الأيام المقبلة ستكون أساسًا لأي حكومة يقودها.

وكان نتنياهو قد أعلن، في وقت سابق السبت، استعداده للسماح لآيزنكوت بتولي منصب رئيس الوزراء أولًا، بموجب اتفاقية تناوب مقترحة تهدف إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية.

ومن المقرر أن تنتهي المهلة الأولية الممنوحة لآيزنكوت لتشكيل الحكومة في 6 ديسمبر المقبل، مع إمكانية طلب تمديد لمرة واحدة لمدة 14 يومًا من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.