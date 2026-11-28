أشاد الشيخ جابر البغدادي، عضو لجنة تحكيم برنامج «دولة التلاوة»، بصوت المتسابق محمد عبد الرحمن الخولي، خلال الحلقة السادسة من المسابقة، معرباً عن إعجابه بعذوبة صوته وتميز أدائه في تلاوة القرآن الكريم.

رسالة إشادة للمتسابق

ووجه الشيخ جابر البغدادي رسالة إشادة للمتسابق، مؤكداً أن صوته يعيد إلى الأذهان أصالة مدرسة التلاوة المصرية التي ارتبطت بأسماء كبار القراء، قائلاً: «صوتك عذب جميل يرجعنا للمدرسة المصرية الأصيلة، صاحب القرآن سفير سيدنا النبي بين الناس».

المكانة الرفيعة التي يحظى بها أهل القرآن

وأضاف البغدادي من خلال حديثه أن صاحب القرآن يحمل رسالة عظيمة بين الناس، في إشارة إلى المكانة الرفيعة التي يحظى بها أهل القرآن، والدور الذي يقومون به في نشر كلام الله وتعاليمه.