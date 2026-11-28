أشادت لجنة تحكيم برنامج «دولة التلاوة» بأداء المتسابق محمد عبد الرحمن الخولي، خلال مشاركته في الحلقة السادسة من البرنامج، مثمنة تطور مستواه في تلاوة القرآن الكريم، وإتقانه لأحكام التلاوة.

ووجهت لجنة التحكيم كلمات إشادة للمتسابق عقب الاستماع إلى قراءته، مؤكدة أن أداءه شهد تحسناً ملحوظاً مقارنة بمشاركته السابقة، قائلة: «أحسنت، قراءتك جيدة وأداؤك متقن وأحكامك سليمة، والمرة دي أحسن من الأول، بدأنا نثق في نفسنا».

مستوى قراءته خلال الحلقة

وأوضحت إشادة اللجنة أن محمد عبد الرحمن الخولي نجح في تقديم أداء أكثر ثباتاً وإتقاناً، وهو ما انعكس على مستوى قراءته خلال الحلقة، مشجعة إياه على مواصلة التطور والحفاظ على هذا المستوى في المنافسات المقبلة.