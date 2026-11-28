أعلن المحامي الجنائي المصري أشرف نبيل، تعيين المستشار نجاح موسى، مساعد أول وزير العدل السابق ونائب رئيس محكمة النقض الأسبق، مشرفًا عامًا على البحث الفني والقانوني بمكتبه، في خطوة نوعية تستهدف تطوير منظومة العمل بمكاتب المحاماة المصرية، وتعزيز التكامل بين الخبرات القضائية والممارسة القانونية المتخصصة.

ويتمتع المستشار نجاح موسى بخبرة قضائية واسعة تمتد لعقود، تولى خلالها العديد من المناصب القضائية البارزة، حيث شغل منصب مساعد أول وزير العدل لمدة 6 أعوام، ونائب رئيس محكمة النقض لمدة 19 عامًا، فضلًا عن انتدابه للعمل بقطاع التفتيش القضائي، والمكتب الفني للنائب العام، إلى جانب عمله محاضرًا بمعهد الدراسات القضائية.

يأتي قرار تعيين المستشار نجاح موسى مشرفًا عامًا على البحث الفني والقانوني بمكتب أشرف نبيل، في إطار استراتيجية تستهدف الارتقاء بمنظومة العمل القانوني، والاستعانة بالكفاءات والخبرات القضائية المتميزة، بما يتناسب مع طبيعة القضايا الجنائية الكبرى التي يتخصص المكتب في توليها.

ويتبع المحامي أشرف نبيل نهجًا مهنيًا متخصصًا، يقتصر على القضايا الجنائية التي يواجه فيها المتهمون عقوبات الإعدام أو السجن المؤبد، وهو ما يتطلب قدرًا كبيرًا من الدقة في البحث القانوني، ودراسة التفاصيل الفنية، وإعداد استراتيجيات الدفاع.

فى نفس السياق حقق أشرف نبيل العديد من النجاحات في مجال القضايا الجنائية، وتمكن من إلغاء أحكام بالإعدام في عدد من القضايا البارزة، من بينها قضية إمبراطور التنقيب المسلح عن الذهب ماضي عباس راشد، وقضية أبو حزام بقنا، وقضية محامي دشنا، وقضية مقتل ضابط مرور كفر الشيخ، وقضية المزارع السمكية، وقضية ريمون وميخائيل بالعمرانية، وقضية مقتل هنداوي عطار بولاق، وقضية إلغاء إعدام الجد والخال في واقعة مقتل الحفيد بشبين الكوم، بالإضافة إلى قضايا المافيا الإسبانية والمافيا الأوكرانية والميليشيات الليبية، وغيرها من القضايا الجنائية البارزة.

وأسهمت هذه النجاحات ، في تعزيز المكانة المهنية لأشرف نبيل وترسيخ حضوره بين أبرز المحامين المتخصصين في القضايا الجنائية في مصر والوطن العربي.

ويمثل الإعلان عن الاستعانة بخبرة قضائية بحجم المستشار نجاح موسى نقلة نوعية في منظومة العمل داخل المكتب، تتواكب مع طبيعة القضايا التي يتولاها، وتعكس توجهًا نحو ترسيخ العمل المؤسسي القائم على التكامل بين الكفاءات القانونية والخبرات المتخصصة في مجالي المحاماة والقضاء.

ولاقت هذه الخطوة، إشادة من عدد من أصحاب مكاتب المحاماة في مصر والوطن العربي، الذين اعتبروها نموذجًا لتطوير الممارسات المهنية والارتقاء بمستوى العمل القانوني، بما يعزز مكانة مهنة المحاماة ورسالتها ودورها المحوري في تحقيق العدالة.

وتعكس هذه الخطوة رؤية تستهدف إحداث تحول نوعي في آليات العمل بمكاتب المحاماة، من خلال الجمع بين الخبرة القضائية والاحترافية القانونية والبحث العلمي المتخصص، بما يسهم في إعلاء شأن المهنة، وترسيخ دورها المتكامل مع القضاء في إرساء مبادئ الحق والعدل وسيادة القانون في المجتمع.