وجه الشيخ جابر البغدادي، عضو لجنة تحكيم برنامج «دولة التلاوة»، رسالة مؤثرة إلى المتسابق محمود غرابة، خلال الحلقة السادسة من المسابقة، وذلك عقب استماعه إلى تلاوته للقرآن الكريم، مقدماً له مجموعة من النصائح والتوجيهات التي تتعلق بالثقة والثبات أثناء القراءة.

القرآن دايماً سيحميك وسينجيك

وقال الشيخ جابر البغدادي، مخاطباً المتسابق محمود غرابة: «عايزك تكون واثق أن القرآن دايماً سيحميك وسينجيك، وعليك أن تقرأ القرآن وأنت مندرج في اسم الله اللطيف، وفي ثبات أكثر من ذلك».

وأكد عضو لجنة التحكيم أن اسم الله اللطيف يحمل معاني عظيمة تتجلى في لطف الله بعباده، موضحاً أن هذا اللطف يرتكز على علم الله وحكمته، في إشارة إلى أهمية استحضار هذه المعاني الإيمانية أثناء تلاوة القرآن الكريم.

ويواصل برنامج «دولة التلاوة» تقديم المواهب القرآنية الشابة، وتسليط الضوء على جماليات التلاوة وأحكامها، من خلال منافسات تهدف إلى اكتشاف الأصوات المتميزة في قراءة القرآن الكريم.