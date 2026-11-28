أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات في جزيرة قشم، الواقعة جنوب البلاد بالقرب من مضيق هرمز، وسط ترقب لصدور تفاصيل رسمية تكشف طبيعة الانفجارات وأسبابها، وما إذا كانت قد أسفرت عن وقوع أضرار أو إصابات.

ولم تتضح، حتى الآن، ملابسات الواقعة أو مصدر الانفجارات، كما لم تصدر معلومات مؤكدة بشأن المواقع التي شهدت دويها أو حجم الخسائر المحتملة.

وتكتسب جزيرة قشم أهمية استراتيجية كبيرة نظرًا لموقعها في الخليج العربي وقربها من مضيق هرمز، أحد أبرز الممرات البحرية الحيوية لتجارة النفط والطاقة عالميًا، ما يجعل أي تطورات أمنية في محيطها محل متابعة إقليمية ودولية.

ويأتي تداول هذه الأنباء في وقت تشهد فيه المنطقة حالة من التوتر والترقب، وسط اهتمام بتطورات الأوضاع الأمنية في محيط الممرات البحرية الإيرانية.

ومن المنتظر أن تكشف البيانات الرسمية أو التقارير الإعلامية اللاحقة مزيدًا من التفاصيل بشأن أسباب الانفجارات، وما إذا كانت ناجمة عن حادث عرضي أو نشاط عسكري أو أسباب أخرى.