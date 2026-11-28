أعلنت حكومة الوحدة الوطنية المعارضة في ميانمار مقتل 30 شخصًا على الأقل، بينهم رضيع وتلاميذ، في غارة جوية شنها الجيش على مدرسة ومجمع دير بقرية في وسط البلاد، فيما أكد شاهد عيان من السكان وقوع الهجوم وسقوط ضحايا مدنيين.

وقال بيان مشترك صادر عن حكومة الوحدة الوطنية المعارضة والحكومة الاتحادية المؤقتة لإقليم ماجواي، السبت، إن الغارة استهدفت مدرسة ومجمع دير في بلدة سينباونجوي، الساعة الثالثة عصر الخميس بالتوقيت المحلي، أثناء إقامة مراسم دينية في الموقع.

وأوضح البيان أن الهجوم نفذ باستخدام أربع قنابل جوية، تزن كل منها 500 رطل، إلى جانب 12 قذيفة مدفعية وسبع طائرات مسيرة ملغومة.

وأكد المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية ناي فون لات، وشاهد من سكان المنطقة، مقتل أكثر من 20 مدنيًا، بينهم نساء وأطفال، جراء الغارة الجوية والقصف المدفعي، فضلًا عن مقتل تسعة مقاتلين من صفوف الجماعات المتمردة.

وأشار الشاهد إلى عدم وجود اشتباكات في المنطقة وقت وقوع القصف، موضحًا أن مقاتلي الجماعات المتمردة لا يمرون بالقرية إلا من حين إلى آخر.

في المقابل، زعمت قنوات موالية للجيش على تطبيق «تيليجرام» أن الغارة استهدفت حفل تخرج وتجمعًا لقوات المتمردين، بينما لم يصدر الجيش بيانًا رسميًا بشأن الهجوم حتى منتصف يوم السبت، كما لم ترد حكومة ميانمار على طلب للتعليق.

تأتي الغارة بعد أسبوع واحد من صدور حكم محكمة العدل الدولية الذي خلص إلى أن ميانمار ارتكبت إبادة جماعية بحق أقلية الروهينجا عام 2017.

وتشهد ميانمار حربًا أهلية منذ استيلاء الجيش على السلطة عام 2021، وأسفرت المواجهات حتى الآن عن مقتل 100 ألف شخص، ونزوح أكثر من 3.5 مليون آخرين.

وأشارت وكالة «رويترز» إلى عدم تمكنها من التحقق بشكل مستقل من أعداد القتلى أو الروايات المتعلقة بالغارة.