أكدت سنغافورة، اليوم /الثلاثاء/، احترامها للحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن إدانة ميانمار بارتكاب إبادة جماعية بحق أقلية الروهينجا، معربة عن استعدادها العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم المجتمعات النازحة في ميانمار.

وقالت وزارة الشئون الخارجية السنغافورية - في بيان أوردته شبكة (تشانيل نيوز آشيا) - "نؤكد مجددا التزامنا بسيادة القانون الدولي والتسوية السلمية للنزاعات، وندرس تداعيات الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن مسئولية ميانمار في ارتكاب إبادة جماعية بحق أقلية الروهينجا".

وأعربت وزارة الخارجية عن قلقها إزاء الوضع الأمني والإنساني في ميانمار، بما في ذلك مأساة الروهينجا واللاجئين والنازحين داخليا. وحثت مجددا على ضرورة خلق ظروف مواتية لضمان عودة طوعية آمنة وكريمة للاجئين.

وأكدت سنغافورة استعدادها، بالتعاون مع رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) والشركاء الدوليين الأخرين، مواصلة دعم الاحتياجات الإنسانية للنازحين، بما في ذلك من خلال مركز تنسيق المساعدات الإنسانية في إدارة الكوارث التابع لآسيان.

وكانت محكمة العدل الدولية قد قضت - في الـ19 من شهر نوفمبر الحالي - بأن ميانمار ارتكبت إبادة جماعية بحق أقلية الروهنيجا المسلمة خلال الحملة العسكرية التي نُفذت في عام 2017 والتي أجبرت مئات الآلاف من الأشخاص على الفرار إلى خارج البلاد.

وأكدت المحكمة أن ميانمار ملزمة بتقديم تعويضات للروهينجا عن الانتهاكات التي ارتُكبت بحقهم، على أن تُحدد تفاصيل تلك التعويضات في مرحلة لاحقة.

وجاء الحكم بعد سبع سنوات من رفع جامبيا، بدعم من منظمة التعاون الإسلامي، دعوى ضد ميانمار بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.