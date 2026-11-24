أعلنت المملكة المتحدة، حزمة واسعة من التدابير ضد جيش ميانمار ردا على الفظائع المستمرة التي تُرتكب هناك، وذلك عقب الحكم التاريخي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بإدانة ميانمار بارتكاب إبادة جماعية بحق أقلية الروهينجا.

وفي بيان أمام مجلس العموم، أوضح وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند كيف تقود المملكة المتحدة الجهود لتحويل هذا الحكم التاريخي إلى إجراءات ملموسة، تشمل فرض عقوبات جديدة على كبار القادة العسكريين، ووضع تشريعات تستهدف إمدادات وقود الطائرات الموجهة إلى ميانمار، بالإضافة إلى تقديم تمويل إضافي للمساعدات الإنسانية لدعم الناجين وتعزيز العدالة.

وقال ميليباند، إن هذه التدابير تعكس عزم المملكة المتحدة على الدفاع عن قيمها ودعم القانون الدولي، بحسب بيان أصدرته الخارجية البريطانية.

وأشار إلى أن حكم محكمة العدل الدولية يُمثل لحظة فارقة بالنسبة للروهينجا وللعدالة الدولية، وذلك في أعقاب "عمليات التطهير" التي نفذها الجيش عام 2017، التي تضمنت عمليات قتل جماعي، وعنفا، وتهجيرا قسريا. ولا يزال المدنيون في جميع أنحاء ميانمار يواجهون عنفا مروعا، بما في ذلك الغارات الجوية القاتلة، فضلا عن القيود المستمرة التي تحرم المحتاجين من الغذاء والدواء الضروريين للبقاء على قيد الحياة.

وأوضح الوزير، أن العقوبات الجديدة تستهدف خمسة من كبار ضباط جيش ميانمار، وتتضمن تجميد أصولهم، وفرض حظر على سفرهم، ومنعهم من تولي مناصب إدارية؛ وذلك ردا على استمرار العنف الشديد والقمع ضد المدنيين في مختلف أنحاء البلاد.

كما تعتزم الحكومة البريطانية طرح تشريعات تستهدف تصدير وتوريد وقود الطائرات إلى ميانمار، وذلك في إطار الجهود الرامية للتصدي للغارات الجوية التي يواصل الجيش شنها ضد المدنيين.

وإلى جانب الإجراءات المتخذة ضد السلطات العسكرية، تقدم المملكة المتحدة تمويلا إضافيا بقيمة 5 ملايين جنيه إسترليني لدعم الروهينجا وغيرها من المجتمعات المحلية، من خلال توفير خدمات أساسية ضرورية للبقاء والحياة لنحو 350 ألف شخص هم في أمس الحاجة إليها في ولاية راخين، حيث تبلغ الاحتياجات الإنسانية ذروتها.