تحدثت الفنانة سميرة أحمد عن أسباب غيابها عن الساحة الفنية خلال الفترة الماضية، وموقفها من العودة إلى التمثيل، مؤكدة أنها لا تزال تفكر في عدد من الأفكار والمشروعات الفنية لكنها لم تستقر حتى الآن على عمل جديد ترى أنه مناسب للعودة به إلى الجمهور.

وقالت سميرة أحمد في تصريح خاص لموقع «صدى البلد»، إنها لا تعتبر نفسها بعيدة عن الفن أو في فترة استراحة لكنها لا تزال تبحث عن الفكرة والعمل المناسبين، موضحة أنها تمتلك رواية سبق أن تقدمت بها وتأمل تحويلها إلى عمل فني خلال الفترة المقبلة، قائلة: «أنا عندي رواية و قدمتها بالفعل وإن شاء الله هنعملها ».

وعن مسلسل «العودة»، الذي سبق أن أعلنت عن التحضير له، أوضحت سميرة أحمد أنها مازالت تحضر لمسلسل مؤكدة أن العمل لا يزال في مرحلة التحضير.

كما أعربت عن رغبتها في تقديم عمل يحمل روح مسلسل «امرأة من زمن الحب»، الذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، مشيرة إلى أنها تتمنى تقديم تجربة فنية قريبة من هذه النوعية.

وحول مشاركتها في موسم دراما رمضان 2027، نفت سميرة أحمد ارتباطها بأي عمل حتى الآن، مؤكدة أنها لم تحسم موقفها من المشاركة في الموسم المقبل.

أعمال سميرة أحمد

ويعد مسلسل «ماما في القسم» آخر عمل درامي للفنانة سميرة أحمد، حيث عرض العمل عام 2010، وشاركت في بطولته إلى جانب الفنان الراحل محمود ياسين، ورانيا فريد شوقي، وأحمد وفيق، وأحمد فهمي، وياسر جلال، وأيمن عزب، والفنانة الراحلة خيرية أحمد، بالإضافة إلى عدد من نجوم الفن.

مسلسل ماما فى القسم

المسلسل من تأليف الكاتب يوسف معاطي، وإخراج رباب حسين، ويمثل آخر مشاركة تلفزيونية لسميرة أحمد قبل ابتعادها عن الشاشة.