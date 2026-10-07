إشاعة.. سميرة أحمد تنفي خضوعها لعملية جراحية في عينها | خاص

نفت الفنانة سميرة أحمد ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن خضوعها لعملية جراحية في عينها، مؤكدة أنها بخير ولم تخضع لأي إجراء جراحي.

وقالت سميرة أحمد في تصريح خاص لموقع «صدى البلد»: «أنا كويسة الحمدلله ومفيش أى حاجة من الكلام ده. دي إشاعة غريبة جدا ومعملتش عمليات ولا هعمل اطلاقا».

آخر أعمال سميرة أحمد

ويعد مسلسل «ماما في القسم» آخر عمل درامي للفنانة سميرة أحمد، حيث عرض العمل عام 2010، وشاركت في بطولته إلى جانب الفنان الراحل محمود ياسين، ورانيا فريد شوقي، وأحمد وفيق، وأحمد فهمي، وياسر جلال، وأيمن عزب، والفنانة الراحلة خيرية أحمد، بالإضافة إلى عدد من نجوم الفن.

مسلسل ماما فى القسم

المسلسل من تأليف الكاتب يوسف معاطي، وإخراج رباب حسين، ويمثل آخر مشاركة تلفزيونية لسميرة أحمد قبل ابتعادها عن الشاشة.