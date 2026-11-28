كشفت شركة ديزني عن تفاصيل جديدة تتعلق بمستقبل سلسلة أفلام «أفاتار»، معلنة استمرار العمل على الجزءين الرابع والخامس، والمقرر طرحهما في دور العرض عامي 2029 و2031، إلى جانب التوسع في عالم باندورا من خلال تجارب ترفيهية جديدة مستوحاة من أحداث وشخصيات السلسلة.

وجددت ديزني اهتمامها باستكمال السلسلة بعدما ظهر فيلم «Avatar 4» ضمن قائمة مشروعاتها السينمائية خلال عرضها التقديمي في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، مع استمرار تحديد موعد عرضه في 21 ديسمبر 2029، بينما من المقرر طرح الجزء الخامس «Avatar 5» في 19 ديسمبر 2031، وفق المواعيد المنشورة على الموقع الرسمي للسلسلة.

موعدا الجزء الرابع والخامس من أفاتار

وتشير المواعيد الحالية إلى أن الجمهور سيكون على موعد مع مغامرتين جديدتين في عالم باندورا خلال السنوات المقبلة، بعدما أصبح الجزء الرابع مقررًا في ديسمبر 2029، على أن يكون الجزء الخامس هو المحطة التالية في ديسمبر 2031.

ورغم تحديد مواعيد العرض، فإن العمل على الجزأين لا يعني أن عمليات التصوير تسير حاليًا بشكل كامل؛ إذ كشف المنتج التنفيذي راي سانشيني في تصريحات سابقة أن فريق العمل يركز على وضع الميزانيات والجداول الزمنية وخطط الإنتاج، إلى جانب تطوير منظومة تكنولوجية جديدة تساعد على تنفيذ الأفلام المقبلة بصورة أكثر كفاءة.

وكان جيمس كاميرون قد صور بالفعل بعض مشاهد الجزء الرابع بالتزامن مع العمل على الجزأين الثاني والثالث، بسبب وجود قفزة زمنية كبيرة في الأحداث، وهو ما استدعى تسجيل مشاهد الشخصيات الصغيرة قبل أن يتقدم الممثلون في العمر.

مغامرة جديدة داخل عالم باندورا في مدن ديزني

ولا تقتصر خطط التوسع في عالم «أفاتار» على شاشة السينما، إذ تعمل ديزني على تقديم منطقة ترفيهية جديدة مستوحاة من السلسلة داخل مدينة «ديزني كاليفورنيا أدفنتشر»، لتمنح الزوار فرصة استكشاف جانب مختلف من كوكب باندورا.

وكشفت الشركة عن تصميمات أولية للتجربة الجديدة، التي تستلهم عالم البحار والشعاب المرجانية في «أفاتار»، بدلًا من الغابات المضيئة والجبال العائمة التي ظهرت في منطقة باندورا الموجودة بالفعل داخل مدينة «ديزني أنيمال كينجدوم» بولاية فلوريدا.

ومن المنتظر أن تضم المنطقة الجديدة رحلة مائية تأخذ الزوار في جولة عبر بحار باندورا، وسط النباتات المضيئة والكائنات الخيالية التي تشتهر بها السلسلة، مع ظهور تصورات فنية لمخلوقات مثل التولكن، في تجربة تستلهم عالم فيلمي «Avatar: The Way of Water» و«Avatar: Fire and Ash».

تجارب غامرة خارج شاشات السينما

وامتد الاهتمام بعالم «أفاتار» إلى تجارب ترفيهية أخرى خارج مدن الملاهي، من بينها مشروع «Avatar: Guardians of Eywa»، الذي يقدم تجربة تفاعلية غامرة مستوحاة من كوكب باندورا، ويجمع بين العروض الحية والمؤثرات البصرية والعناصر التكنولوجية.

ومن المقرر أن يستضيف إقليم شلالات نياجرا في كندا العرض العالمي الأول لهذه التجربة في مايو 2027، بالتعاون مع شركة إنتاج متخصصة، وبترخيص من مجموعة ديزني المسرحية.

وتعتمد الأجزاء الجديدة من الفيلم على انتقال الزوار بين بيئات مختلفة مستوحاة من الغابات والشعاب المرجانية في باندورا، قبل الوصول إلى عرض حي يتضمن فقرات من الأداء البهلواني، لتقدم شكلًا مختلفًا من التفاعل مع العالم الذي قدمه جيمس كاميرون في أفلامه.