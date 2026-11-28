حققت أكاديمية الفنون إنجازًا أكاديميًا جديدًا يُضاف إلى سجل إنجازاتها في مجال جودة التعليم والاعتماد الأكاديمي، بحصول المعهد العالي للفنون المسرحية على الاعتماد البرامجي لبرنامجي «الدراما والنقد المسرحي» و«الديكور المسرحي»، استكمالًا لمسيرة التميز التي شهدت حصول المعهد من قبل على شهادة الاعتماد المؤسسي.

ويأتي هذا الإنجاز تتويجًا للاهتمام الكبير الذي توليه أكاديمية الفنون، برئاسة الدكتورة نبيلة حسن، بملف الجودة والاعتماد الأكاديمي، وحرصها المستمر على تطبيق أعلى معايير الجودة والارتقاء بمستوى العملية التعليمية والفنية، بما يعكس استراتيجية الأكاديمية لتطوير برامجها التعليمية وتعزيز مكانتها الأكاديمية.

أكاديمية الفنون

من جانبه، أكد الدكتور محمد كمال، مدير مركز ضمان الجودة بالأكاديمية، أن هذا الإنجاز يمثل إضافة مهمة لمسيرة المعهد العالي للفنون المسرحية، ويعزز مكانته بوصفه صرحًا أكاديميًا وفنيًا عريقًا، مشيرًا إلى أن الدعم المتواصل من قيادة الأكاديمية يمثل الركيزة الأساسية لمواصلة جهود التطوير والتميز، وتحقيق المزيد من النجاحات في ملف الجودة على مستوى الأكاديمية.

ووجّه الدكتور محمد كمال خالص الشكر والتقدير إلى إدارة المعهد العالي للفنون المسرحية، برئاسة الدكتور إسلام النجدي، عميد المعهد، وإلى أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، تقديرًا لجهودهم المخلصة وتعاونهم المثمر الذي أسهم في تحقيق هذا الإنجاز.

كما ثمّن الدور الكبير الذي قام به فريق عمل مركز ضمان الجودة بالأكاديمية، وخبرا ء الجودة الدكتور خالد عويس والدكتور أحمد الخطيب، مشيدًا بجهودهم المتميزة وإسهاماتهم البارزة في استيفاء متطلبات الاعتماد وتحقيق هذا النجاح الأكاديمي.