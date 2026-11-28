تحدث الفنان مراد مكرم، عن تفاصيل أعماله في الفترة المقبلة ضمن سباق الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

وقال مراد مكرم، في لقاء مع كاميرا صدى البلد، إنه يجسد شخصية الشاعر الكبير كامل الشناوي، ضمن أحداث مسلسل «مصطفى محمود.. بين الشك واليقين»، ما دفعه للابتعاد عن الدايت والظهور بوزن زائد خلال الفترة الماضية.

وتحفظ مراد مكرم عن الكشف عن تفاصيل دوره في أحد مشروعاته المقبلة، مؤكدًا أن طبيعة العمل تمنعه من الحديث عنه في الوقت الحالي، كما تحدث عن تحضيراته لمسلسل يوسف الشريف، موضحًا أنه عقد عددًا من جلسات العمل الخاصة بالتحضير للمشروع.

وقال: «عقدنا بالفعل جلسات ترابيزة، وما زالت هناك جلسات أخرى، كما عقدت جلسات فردية مع الأستاذ أحمد نادر جلال، وبعد ذلك عقدنا جلسات جماعية، ونشرنا صورة من إحدى هذه الجلسات على السوشيال ميديا، ثم بدأت جلسات فردية لكل شخص».

حديثه عن محمد صلاح

وعن حديثه عن النجم محمد صلاح، قال مراد مكرم: «ليس لدي أي مشكلة مع أي شخص مصري ناجح ويحقق إنجازات كبيرة، فلماذا نحاول التقليل منه أو مقارنته بغيره؟ افعل ولو ربع ما فعله محمد صلاح وبعد ذلك تحدث عنه».

وأضاف: «محمد صلاح حقق نجاحًا كبيرًا، وأي شخص ينتقده عليه أن يسأل نفسه أولًا ماذا قدم حتى يحكم عليه أو يقلل من إنجازاته».