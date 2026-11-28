احتضن الفنان محمد رمضان فتاة انهارت بالبكاء تأثرًا برؤيته، خلال تواجده في كواليس تصوير مسلسله الجديد «عشماوي»، في موقف إنساني لفت انتباه المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويواصل محمد رمضان تصوير مسلسل «عشماوي»، الذي يعود من خلاله إلى الدراما التلفزيونية، ومن المقرر عرضه ضمن موسم رمضان 2027، ويشارك في بطولته عدد من الفنانين، من بينهم باسم سمرة وإسعاد يونس ويسرا اللوزي، والعمل من إخراج بيتر ميمي.

تفاصيل مسلسل «عشماوي» لمحمد رمضان

ويجسد محمد رمضان خلال أحداث مسلسل «عشماوي» شخصية «خليفة»، الذي يعمل منفذًا لأحكام الإعدام في مصلحة السجون، ويعيش حياة أسرية باعتباره أبًا لثلاث بنات، قبل أن يواجه أزمة عائلية تقلب حياته رأسًا على عقب، بعدما يُتهم أحد أفراد أسرته في قضية معقدة، لتتصاعد الأحداث في إطار يجمع بين التشويق والصراعات العائلية.

ويشارك في بطولة المسلسل عدد من الفنانين، من بينهم باسم سمرة، ويسرا اللوزي، وإسعاد يونس، وسيرين عبدالنور، وانتصار، وهناء الشوربجي، وعصام السقا، ووليد فواز، ومحسن منصور، وشريف دسوقي، إلى جانب عدد من الفنانين.

والعمل من تأليف محمد إسماعيل أمين، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج صادق الصباح، ومن المقرر عرضه عبر قنوات «MBC» ضمن موسم دراما رمضان 2027.

