أعلنت وزارة الصحة والسكان، الانتهاء من إجراء 3 ملايين و528 ألفًا و782 عملية جراحية، ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة، وذلك منذ إطلاقها في يوليو 2018.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، في بيان اليوم /السبت/ - أن الخط الساخن للمبادرة 15300 استقبل 458 ألفًا 835 اتصالًا منذ بدء تشغيله, وتشمل المبادرة جراحات القلب والعظام والرمد والأورام والقساطر المخية وقسطرة القلب والمخ والأعصاب وزراعة الكلى والكبد والقوقعة والقساطر الطرفية، مع توزيع المرضى مركزيًا على المستشفيات لضمان تقديم الخدمة بأقصى سرعة ممكنة.

وأكد عبدالغفار، أن جميع خدمات المبادرة مجانية بالكامل ولا يتحمل المريض أي أعباء مالية بهدف تخفيف المعاناة عن غير القادرين وإجراء الجراحات العاجلة والحرجة بأعلى مستويات الجودة وفي أسرع وقت.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد مصطفى، مستشار وزير الصحة لشؤون المبادرة، حرص الوزارة على رفع كفاءة المستشفيات من خلال التدريب المستمر للكوادر الطبية وتزويدها بالأجهزة الحديثة، مع تطوير النظام الإلكتروني المميكن لتسهيل متابعة البيانات وتحويل الحالات بين الجهات المعنية وفقًا للسعة الاستيعابية لكل مستشفى.