أعلنت وزارة الدفاع التشيكية، اليوم السبت، أن تسع دول تساهم في الوقت الراهن في المبادرة التشيكية الرامية إلى تزويد أوكرانيا بذخائر المدفعية، مشيرة إلى أن مستوى التمويل لهذا العام يضاهي الأعوام السابقة، وذلك دون الكشف عن أسماء الدول المساهمة أو حجم المبالغ المقدمة.

وذكر راديو براغ الدولي أن هذه المبادرة، التي أُطلقت عام 2024، قد ساعدت أوكرانيا في تأمين إمدادات الذخيرة في ظل النقص الحاد الذي أعقب العملية العسكرية، وكان الرئيس التشيكي بيتر بافيل قد صرح في شهر مايو الماضي بأن عدد الدول المساهمة تراجع من 18 إلى تسع دول، لكنه توقع أن تضاهي حجم الإمدادات هذا العام مستويات العام الماضي.

يُذكر أن أوكرانيا تسلمت العام الماضي نحو 1.96 مليون قذيفة مدفعية عبر هذه المبادرة، ما مثل قرابة 48 % من إجمالي إمداداتها من ذخائر المدفعية.

في السياق ذاته، قررت الحكومة التشيكية الجديدة مواصلة العمل بالمبادرة، مع تركيز براغ على الجانب التنسيقي بدلا من التمويل.