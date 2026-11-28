توقعت الدكتورة منار غانم المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار الأجواء الخريفية المستقرة على أغلب محافظات الجمهورية غدا /الأحد/ مع استمرار تأثير الشبورة المائية الكثيفة خلال فترات الصباح الباكر وفرص لسقوط الأمطار على عدد من المناطق .. مشيرة إلى بدء حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارا من الاثنين تستمر حتى الجمعة المقبلة يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ونشاط قوي للرياح.
وقالت منار غانم - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /السبت/ - إن الظاهرة الجوية المؤثرة غدا ستكون الشبورة المائية، التي تتكون خلال فترات الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والطرق الصحراوية .. موضحة أن الشبورة تبدأ في التأثير بشكل ملحوظ اعتبارا من الساعة الثالثة فجرا وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحا، قبل أن تتلاشى تدريجيا مع سطوع أشعة الشمس وتحسن الرؤية الأفقية على أغلب الطرق.
وأضافت أن الشبورة المائية قد تؤدي إلى انخفاضات كبيرة في الرؤية الأفقية على بعض الطرق مما يستدعي توخي الحذر، خاصة من قائدي المركبات والمسافرين خلال ساعات الصباح الباكر، والالتزام بالقيادة بهدوء، وتشغيل كشافات الشبورة بالسيارات، واتباع تعليمات المرور.
وأوضحت أن درجات الحرارة غدا ستكون حول معدلاتها الطبيعية خلال هذا الوقت من العام، حيث تسجل القاهرة الكبرى درجات حرارة عظمى تتراوح ما بين 23 و24 درجة مئوية .. مشيرة إلى أن وجود السحب التي تحجب جزءا من أشعة الشمس يسهم في اعتدال الأجواء خلال ساعات النهار.
وأشارت إلى أن محافظات جنوب الصعيد ستظل الأعلى في درجات الحرارة حيث تسجل الأقصر وأسوان درجات حرارة عظمى تتراوح ما بين 31 و32 درجة مئوية، فيما يسود طقس خريفي معتدل الحرارة خلال النهار على أغلب محافظات شمال البلاد، حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بينما يكون الطقس حارا على محافظات جنوب الصعيد.
وأوضحت أن درجات الحرارة سوف تنخفض خلال ساعات الليل مع غياب أشعة الشمس، ليسود إحساس بالبرودة خلال فترات الليل المتأخرة والصباح الباكر حيث تتراوح درجات الحرارة الصغرى في القاهرة الكبرى ما بين 13 و14 درجة مئوية، وفي شمال الصعيد ما بين 11 و12 درجة مئوية .. لافتة إلى أن المناطق ذات الظهير الصحراوي والمدن الجديدة سوف تشهد انخفاضا أكبر في درجات الحرارة الصغرى وهو ما يتطلب ارتداء الملابس الخريفية الثقيلة أو الشتوية لتجنب نزلات البرد في تلك الفترات.
وفيما يتعلق بفرص سقوط الأمطار .. قالت غانم : إن هناك فرصا لسقوط أمطار خفيفة في أغلبها على مناطق من السواحل الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحري، قد تزيد أحيانا لتصبح متوسطة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء ومناطق خليج العقبة.
وأضافت أنه مع تقدم ساعات المساء ودخول فترات الليل، تتزايد فرص سقوط الأمطار الخفيفة التي قد تكون متوسطة أحيانا، على مناطق من السلوم ومطروح وصحراء مطروح.. موضحة أن المنطقة الغربية قد تشهد أمطارا خفيفة إلى متوسطة خلال ساعات الليل، فيما تظل فرص سقوط الأمطار على المناطق الداخلية الأخرى ضعيفة جدا، ولا تتجاوز نسب حدوثها 10%، وقد تكون خفيفة حال سقوطها.
وحذرت غانم من بدء حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارا من الاثنين وحتى الجمعة المقبلة ؛ نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا مع وجود فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة، قد تغزر أحيانا وتكون رعدية على المناطق الساحلية، على أن تتقدم تدريجيا مع مرور الأيام لتشمل بعض المناطق الداخلية.
وأوضحت أن حالة عدم الاستقرار يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 20 و21 درجة مئوية خلال فترة الحالة الجوية، وقد تنخفض إلى أقل من ذلك على المناطق الساحلية، إلى جانب نشاط قوي للرياح يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة وبرودة الطقس، فضلا عن تأثيره على حركة الملاحة البحرية بالبحر المتوسط حيث يؤدي إلى اضطرابها.
وأشارت غانم إلى أن كميات الأمطار وشدتها ستختلف من يوم إلى آخر خلال فترة عدم الاستقرار .. لافتة إلى أن درجات الحرارة الصغرى في القاهرة الكبرى قد تصل إلى 11 درجة مئوية خلال ساعات الليل بينما تصل إلى 10 درجات مئوية في المدن الجديدة، وهو ما يزيد من الإحساس بالبرودة.
وأكدت أن الأجواء اعتبارا من الاثنين المقبل ستكون أقرب إلى الأجواء الشتوية خاصة يوم الثلاثاء وهو ما يتطلب ارتداء الملابس الثقيلة.. مشددة على أهمية المتابعة المستمرة للنشرات الجوية خلال الأيام المقبلة، في ضوء التغيرات المتوقعة في حالة الطقس مع بداية الأسبوع الأول من ديسمبر.