طمأنت وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) سكان ولايات أيوا وإلينوي وميسوري، بعدما أظهرت الفحوصات الأولية عدم وجود أي زيادة في نسب الرصاص بمصادر مياه الشرب، عقب تفجير الجيش الأمريكي لمخزونات مادة "أزيد الرصاص" المتدهورة.

نتائج أولية مطمئنة لمياه الشرب

أعلنت الوكالة، أمس الجمعة، نتائجها المخبرية الأولية للتفجير المُتحكم فيه الذي نفذه الجيش في مصنع ذخيرة بولاية أيوا، موضحة أن التحليل لم يرصد أي أثر للرصاص في 38 عينة مياه جُمعت من شبكات مياه الشرب العامة بعد التفجير.

وأكدت أن هذه النتائج تشير إلى أن التفجير لم يرفع مستويات الرصاص في المسطحات المائية التي تغذي المجتمعات المحلية، مع استمرار الاختبارات على آلاف العينات البيئية الأخرى.

30 ساعة بلا رصاص في الهواء

وجاءت نتائج المياه لتؤكد ما سبق وأعلنته الوكالة عن الهواء، حيث سجلت شبكة المراقبة اللحظية 30 ساعة متتالية دون رصد أي آثار للرصاص بعد الانفجار.

وأوضحت أن أنظمة المراقبة "Xact" سجلت تركيزًا قدره 0.0 ميكروجرام لكل متر مكعب من الرصاص المحمول جوًا، بعد إتلاف 68 برميلًا من المادة المتحللة في منشأة ميدلتاون، ووصف المسئولون القراءات بأنها "صفرية" أو "غير قابلة للكشف".

رصاص قديم قبل الانفجار.. وليس بسببه

وقبل الانفجار، جمعت الوكالة عينات أساسية من 35 مصدرًا لمياه الشرب في الولايات الثلاث. وأظهرت 4 مواقع فقط تركيزات منخفضة من الرصاص، وهي بحيرة مارك توين في ميسوري وأجزاء من نهري إلينوي وميسيسيبي في إلينوي.

وأفادت الوكالة بأن تلك القياسات تراوحت بين 1.13 و 2.12 جزءًا في المليار، وهو مستوى أقل بكثير من الحد المسموح به لمياه الشرب والبالغ 15 جزءًا في المليار.

وشددت على أن هذا الرصاص كان موجودًا قبل الانفجار، وبالتالي لم يكن ناتجًا عنه، مرجحة أن تكون أسبابه تاريخية مثل الدهانات والبنزين والذخيرة والتعدين والأنشطة الصناعية، دون تحديد مصدر أصلي بعينه.

أكثر من 3200 عينة لا تزال قيد الفحص

وقالت وكالة حماية البيئة إن فرقها جمعت أكثر من 3200 عينة بيئية: 1632 عينة قبل الانفجار و1607 عينة بعده، شملت الهواء والماء والتربة والغبار.

كما تم الانتهاء من أخذ العينات في 187 مبنى، بالإضافة إلى المدارس والحدائق والملاعب والكنائس ومراكز رعاية الأطفال والمزارع وشبكات مياه الشرب في جميع أنحاء حوض نهر المسيسيبي.

وأشارت إلى أنه تم الانتهاء من أخذ عينات ما بعد الانفجار في 88% من المنازل التي تم اختبارها مسبقًا، فيما تواصل المختبرات تحليل العينات بحثًا عن المركبات العضوية المتطايرة وشبه المتطايرة المرتبطة بطريقة التخلص من النفايات.

واختتمت الوكالة بأن النتائج الأولية خففت المخاوف الفورية بشأن التلوث بالرصاص، لكن النتائج الإضافية هي التي ستحدد ما إذا كانت هناك حاجة إلى أي استجابة أو معالجة إضافية في أي من المواقع التي تم اختبارها.