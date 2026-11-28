أعلن رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش (زعيم حزب "أنو")، أن مقترح الميزانية طويلة الأجل للاتحاد الأوروبي غير مقبول بالنسبة لبلاده، إذ سيؤدي إلى خفض مخصصاتها بمقدار 3.2 مليار يورو مقارنة بالمستوى الحالي .

وقال بابيش، في تصريحات عقب القمة الاستثنائية التي عُقدت في بروكسل أمس الجمعة، إنه لم يتم إحراز أي تقدم نحو التوصل إلى اتفاق، مرجحا طرح مقترح معدل، مشددا على مطالبة التشيك بزيادة التمويل المخصص للمناطق الأقل نموا.. حسبما ذكر راديو براغ الدولي.

ومن جانبه، قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا إن 24 دولة أيدت تقديم قرض بقيمة 45 مليار يورو لأوكرانيا، دون أن يسمي الدول المعارضة، علما بأن التشيك وسلوفاكيا والمجر تعارض هذا التوجه منذ فترة طويلة.. وفي هذا السياق، أشار بابيش إلى أن القادة لم يناقشوا ملف أوكرانيا خلال الاجتماع، رغم إبداء بعض الدول ملاحظات بشأنه.