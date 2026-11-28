شاركت الفنانة ناهد السباعي مشاعر الحزن والألم، بالتزامن مع حادث الطريق الدائري بالوراق، مستعيدة ذكريات فقدان شقيقها في حادث سيارة، مؤكدة أن مثل هذه الحوادث تعيد إليها مشاعر الفقد من جديد.

ونشرت ناهد السباعي رسالة مؤثرة عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»، قالت فيها: «لقد فقدت أخي في حادث سيارة، وجزء مني لم يشفَ أبدًا من هذه الخسارة، وفي كل مرة تحدث فيها كارثة أخرى مثل هذه، أعيش الألم مرة أخرى».

وأضافت في رسالتها: «كم عدد الأرواح التي يجب أن تُفقد قبل أن نتعلم؟ وكم عدد العائلات التي يجب أن تتحطم قبل أن نتوقف عن تكرار الأخطاء نفسها؟ خلف كل حادث عائلة وأم وأخ وحياة ومستقبل لن يكون كما كان أبدًا».

واختتمت ناهد السباعي رسالتها بمناشدة مؤثرة قائلة: «من فضلكم، لا تجعلوا الكارثة مجرد عنوان ينساه الجميع غدًا، أتمنى ألا يضطر أحد إلى تجربة ألم فقدان شخص يحبه بهذه الطريقة».