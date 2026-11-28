تحدث الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال، عن مشروع الدراما الواقعية «حكايات على الرف» الذي يشارك فيه.

وقال الكاتب عبد الرحيم كمال، في تصريح لموقع صدى البلد، إن تجربة العمل مع المخرجين وصناع الفن بشكل عام تمثل جانبًا مهمًا في مسيرته، موضحًا أن هناك مخرجًا قد يختلف معه في بعض الرؤى أو التفاصيل، لكن الأمر في النهاية يظل قائمًا على التجربة العملية والتعاون بين مختلف عناصر العمل الفني.

وأضاف عبد الرحيم كمال، أن التجربة العملية من أهم الأشياء التي يمكن أن يستفيد منها صانع الدراما والسينما والكاتب والمسرحي، مشيرًا إلى أن الاحتكاك بمختلف التجارب الفنية يفتح مساحات جديدة أمام المبدع، ويساعده على الانتقال من مجرد كتابة الحكاية إلى صناعة عمل فني متكامل.

وأوضح عبد الرحيم كمال أن المسافة بين صانع الحكايات وصانع الدراما أو السينما أو المسرح ليست كبيرة، مؤكدًا أن كل هذه المجالات تنطلق من الحكاية، لكنها تختلف في طريقة تقديمها ومعالجتها، وهو ما يجعل خوض التجارب المختلفة أمرًا مهمًا لأي فنان أو كاتب يسعى إلى تطوير أدواته.

أعمال عبد الرحيم كمال

ويشارك الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال، في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل بمسلسل قاصد طريق، للفنان إياد نصار.

مسلسل قاصد طريق

يخوض مسلسل «قاصد طريق» رحلة درامية تجمع بين التشويق والواقعية السحرية، من خلال حكاية تمتد بين الماضي والحاضر، وتتنقل أحداثها بين عدد من الأماكن، أبرزها أجواء صعيد مصر خلال ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي.

ويجسد إياد نصار خلال الأحداث شخصيتين، من بينهما شخصية «بردويلي»، في إطار قصة تتناول البحث عن الحقيقة وارتباط الإنسان بذاكرة المكان وتاريخه، مع تصاعد الغموض والصراعات على مدار الحلقات.

ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب إياد نصار كل من ناهد السباعي، مريم الخشت، محمود عبد المغني، صدقي صخر، أحمد ماجد وحسام داغر، والعمل من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج أكمل شهير، ويتكون من 15 حلقة، ومن المقرر عرضه في موسم رمضان 2027.