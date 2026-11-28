أعلنت النقابة العامة للتمريض، برئاسة الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض، تصعيد موقفها تجاه ما تضمنه مسلسل عنبر موت من إساءة بالغة لمهنة التمريض وتشويه لصورتها أمام المجتمع، من خلال توجيه ثلاث مخاطبات رسمية إلى المسؤولين عن الجهات المعنية بالرقابة على الأعمال الفنية وتنظيم المحتوى الإعلامي والعمل النقابي الفني، وذلك إلى جانب البلاغ الذي تقدمت به النقابة إلى النائب العام بشأن المسلسل، مؤكدة على عدم تنازل النقابة عن الحق الأدبي والمعنوي للتمريض.

وخاطبت النقابة، جمال عيسى، القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية، مطالبة بمراجعة مسلسل عنبر موت مراجعة شاملة، وفحص مضمونه ومعالجته الدرامية، والنظر في مدى توافقه مع الضوابط والمعايير الرقابية المنظمة للأعمال الفنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء ما تسفر عنه المراجعة، بما في ذلك بحث وقف عرضه في ضوء ما يتضمنه من إساءة لصورة مهنة التمريض.

كما خاطبت النقابة المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مطالبةً بفحص محتوى المسلسل والتحقق من مدى توافقه مع المعايير والضوابط المنظمة للعمل الإعلامي، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الجهات والوسائل الإعلامية المسؤولة عن عرضه، وفقًا للاختصاصات القانونية للمجلس، والعمل على وقف بث المسلسل لما يتضمنه من إساءة بالغة لمهنة التمريض وتشويه لصورتها أمام المجتمع.

في السياق ذاته، وجهت النقابة خطابا إلى الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، طالبت فيه بمراجعة العمل واتخاذ ما يلزم من مواقف وإجراءات تجاه المسلسل والقائمين عليه، في إطار مسؤوليته المهنية والنقابية، مع التأكيد على أهمية التعاون بين النقابتين للتصدي للإساءات التي تطال المهن المصرية في الأعمال الدرامية.

وقف عرض مسلسل عنبر موت

وأكدت الدكتورة كوثر محمود، أن اعتراض النقابة لا يتعلق بمشهد أو شخصية بعينها، وإنما يمتد إلى المسلسل ككل، وما يقدمه من معالجة درامية تسيء إلى مهنة التمريض والعاملين بها، وتكرس صورة سلبية لا تعبر عن حقيقة الدور الإنساني والمهني الذي يؤديه آلاف الممرضين والممرضات في مختلف المنشآت الصحية.

وشددت على أن التمريض المصري يضم آلاف النماذج المشرفة التي تعمل ليلًا ونهارًا في رعاية المرضى وإنقاذ الأرواح، وتتحمل مسؤوليات جسيمة في أصعب الظروف، وتقدم تضحيات يومية من أجل صحة المواطنين، مؤكدةً أنه لا يجوز اختزال هذه المهنة وتاريخها وعطائها في صور درامية مسيئة تنتقص من كرامة أبنائها وتؤثر سلبًا على نظرة المجتمع إليهم.

وأضافت أن النقابة تحترم حرية الإبداع الفني وتناول القضايا المجتمعية، إلا أن هذه الحرية يجب أن تقترن بالمسؤولية، وألا تتحول إلى مبرر لتشويه مهنة بأكملها أو تعميم نماذج سلبية على جموع العاملين بها.

وأوضحت نقيب عام التمريض أن النقابة تسعى، بالتوازي مع مطالبها بشأن مسلسل عنبر موت، إلى تعزيز التعاون مع الجهات المعنية وصناع الدراما لتصحيح الصورة الذهنية لمهنة التمريض، والاستعانة بالمتخصصين عند تقديم الأعمال التي تتناول بيئة العمل داخل المنشآت الصحية، وإبراز النماذج الإنسانية والمهنية المشرفة التي تعكس حقيقة الدور الذي يؤديه التمريض في خدمة المجتمع.

وأكدت النقابة تمسكها بحق الممرضين والممرضات في الحفاظ على كرامتهم المهنية، ورفضها لأي محتوى يسيء إلى المهنة أو يشوه صورتها، مطالبةً الجهات التي خاطبتها بفحص العمل والتعامل مع الشكوى كلٌّ في إطار اختصاصه ومسؤوليته.