كشف الناقد طارق الشناوي عن رأيه فى الجدل الذى أثير عقب عرض الحلقات الأولى من مسلسل “عنبر الموت” الذى تقوم ببطولته منة شلبي، وتحديدا بعد اعتراض نقابة التمريض على العمل.

وقال طارق الشناوي فى تصريح خاص لصدى البلد: أن الجدل المثار حول مسلسل “عنبر الموت” واعتراض نقابة التمريض على العمل معتبرين انه يسيئ إليهم أمر مبالغ فيه، وأعتقد أن هناك كثير من الأعمال التى تم الاعتراض عليها بسبب تناولها لمهن معينة.

وأضاف طارق الشناوي : أذكر اعتراض نقابة الصحفيين على شخصية الصحفى التى قدمها خالد الصاوي فى فيلم “عمارة يعقوبيان” الا ان فى نهاية الأمر تم عرض الفيلم ونفس الأمر اعترضت نقابة المحاميين على أكثر من عمل فني بسبب تناول بعض الأعمال صورة المحامي الفاسد وغيرها من المهن التى تناولتها الدراما بصورة أو بأخرى.

وأوضح طارق الشناوي : أرى أن هذا نوع من المبالغة لان فى كل مهنة بها الصالح والطالح ومن حق الدراما ان تتناولها بالصورة التى تناسب العمل الفني.

قصة مسلسل عنبر الموت

وينتمي المسلسل إلى الأعمال الدرامية القصيرة، ويتكون من 12 حلقة، ويعتمد على قضية إنسانية وجنائية غامضة، من خلال معالجة درامية تركز على الشخصيات وتفاصيل حياتها والتحولات النفسية والاجتماعية التي تمر بها.

أبطال مسلسل عنبر الموت

يضم المسلسل مجموعة كبيرة من الفنانين، على رأسهم النجمة منة شلبي، التي تتصدر البطولة وتجسد شخصية «نادية نور الدين»، ويشاركها العمل كل من علي قاسم، ورشدي الشامي، وأحمد خالد صالح ضيف شرف، إلى جانب عدد آخر من الفنانين.

وتجسد منة شلبي الشخصية المحورية التي تدور حولها معظم الأحداث، فيما يقدم الفنان علي قاسم شخصية المحامي الذي يتولى الدفاع عنها، ويظهر الفنان رشدي الشامي في دور والدها، الذي يمتلك مقهى يشهد جانبًا مهمًا من الأحداث، لتتشابك العلاقات والخطوط الدرامية بين الشخصيات.