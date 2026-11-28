يحيى الفنان العراقي كاظم الساهر حفلا غنائيا مساء اليوم السبت بمركز سيدني للفعاليات، ليكون ثالث حفلاته في المدينة خلال شهر نوفمبر الجاري، بعد نفاد تذاكر حفليه السابقين اللذين أقيما يومي 20 و21 نوفمبر.

يأتي تنظيم الحفل الثالث استجابة للإقبال الجماهيري الكبير على حفلات القيصر في سيدني، بعدما حقق الحفلان السابقان نجاحا لافتا، وشهدا حضورا جماهيريا واسعا وتفاعلا كبيرا، خاصة من أبناء الجالية العربية الذين حرصوا على حضور أمسياته والاستمتاع بأشهر أغنياته.

تفاصيل حفل كاظم الساهر

وتأتي الحفلة الجديدة ضمن الجولة الغنائية التي يحييها كاظم الساهر في أستراليا، والتي تشهد إقبالا ملحوظا في مختلف محطاتها، وسط تفاعل الجمهور مع أعماله القديمة وأغنياته الحديثة.

ومن المتوقع أن يقدم القيصر خلال حفلات الجولة مجموعة من أغنيات ألبومه الأخير «بلا عنوان»، إلى جانب باقة من أشهر أعماله التي ارتبط بها الجمهور على مدار سنوات مشواره الفني.

وسبق أن التقى كاظم الساهر جمهوره في حفل غنائي بالقاهرة خلال شهر سبتمبر الماضي، كما أحيا حفلا آخر في مدينة العقبة، على أن تتواصل جولته خلال الفترة المقبلة لتشمل عددا من المحطات في لبنان، قبل أن تختتم في مدينة إسطنبول.

ألبوم بلا عنوان

وعلى مستوى إصداراته الغنائية، طرح كاظم الساهر ألبومه «بلا عنوان» عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، إلى جانب مختلف منصات الاستماع الموسيقية، بمشاركة مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين.

ويضم الألبوم 12 أغنية متنوعة، من بينها «عشر دوخات»، من كلمات كريم العراقي وألحان كاظم الساهر وتوزيع محب الراوي، و«راحت عليك»، من كلمات كاظم الساهر وتوزيع ميشال فاضل.

كما تتضمن قائمة الأغنيات «جمالك»، و«وشم»، و«هي قوة»، و«سجلتك غياب»، و«كله كذب»، و«الحلوين»، و«ولا أشكي لك»، و«للأبد»، و«تدخنين»، و«هلو حياتي».

ويجمع الألبوم بين الأغنيات التي تحمل توقيع كاظم الساهر في الكتابة والتلحين، وأعمال أخرى تعاون فيها مع عدد من الشعراء، مقدما توليفة موسيقية تمزج بين الطابع الرومانسي والتجديد، مع الحفاظ على هويته الغنائية التي ميزت مسيرته الفنية.