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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

كاظم الساهر يحيي حفلا غنائيا في العقبة 13 نوفمبر

كاظم الساهر
كاظم الساهر
سعيد فراج

يستعد الفنان كاظم الساهر، لإحياء حفل غنائي في مدينة العقبة بالأردن، يوم 13 نوفمبر المقبل، ضمن سلسلة حفلاته لعام 2026. 

يأتي حفل كاظم الساهر، ضمن احتفاله إطلاق ألبومه الجديد "بلا عنوان" الذي طرحه مؤخرا.

ألبوم بلا عنوان

يذكر أن ألبوم "بلا عنوان" يضم 12 أغنية، ويشهد تعاون الساهر مع نخبة من الشعراء والموزعين الموسيقيين، بأساليب وألوان فنية متنوعة.

وسجل الفنان الكبير كاظم الساهر قصيدة جديدة من كلمات الراحل مرسي جميل عزيز .

وشهدت استديوهات القاهرة طوال الأيام الماضية انجاز هذا العمل الفني الكبير وقام نجم الأغنية العربية كاظم الساهر بتسجيل القصيدة بحضور اللواء البطل مجدي مرسى جميل عزيز  نجل الشاعر الراحل وفي حضور حشد من الاصدقاء وعدد من الإعلاميين وكبار  الموسيقيين .

ألبومات كاظم الساهر 

وفي شهر فبراير 2024، طرح كاظم الساهر، ألبومه الجديد الذي يحمل اسم "مع الحب"، وضم 13 أغنية رومانسية، جميعها من ألحان وغناء كاظم الساهر، والأغانى هي: "يا وفية، يا قلب، بيانو، معك، تاريخ ميلادي، رقصة عمر، لا تظلميه، تراني أحبك، أعود، الليل، مررت بصدري، لا تسألي، لا ترحلوا"، ليسجل الساهر عودته لطرح ألبوم غنائى جديد بعد 8 سنوات من طرح آخر ألبوماته "كتاب الحب" عام 2016.

كاظم الساهر أغاني كاظم الساهر مدينة العقبة الأردن الفنان كاظم الساهر

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