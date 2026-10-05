55 حلقة.. انتهاء تصوير مسلسل لسوء الحظ

انتهى صناع مسلسل "لسوء الحظ" من تصوير جميع حلقات العمل، الذي يتكون من 55 حلقة، فيما لم يتم تحديد موعد عرضه حتى الآن.

أبطال مسلسل لسوء الحظ

ويضم المسلسل نخبة من الفنانين، بينهم أحمد صيام، عفاف مصطفى، مختار الديناري، ليلة مجدي، إبراهيم غريب، وإسلام شوقي، في عمل درامي من إنتاج قناة سات 7.

صناع مسلسل لسوء الحظ

ويأتي المسلسل من إخراج محب وديع، بينما يتولى رفيق جورج مهمة المنتج الفني، وهاني جورج مدير الإنتاج، فيما يتولى فادي سمير مدير التصوير، وفادي رأفت هندسة الصوت.

ومن المنتظر أن تعلن الجهة المنتجة خلال الفترة المقبلة عن تفاصيل موعد عرض المسلسل خلال الأيام المقبلة.