يعود من "شلة ليبون".. أحمد صقر يكشف سبب غيابه عن الدراما

كشف المخرج الكبير أحمد صقر عن سر غيابه طوال السنوات الماضية عن إخراج الأعمال الدرامية.

وقال أحمد صقر في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»: «طيلة كل تلك السنوات، كنت أبحث عن عمل جيد أعود من خلاله إلى الدراما، إلى أن وقع اختياري على مسلسل «شلة ليبون»، الذي ينتمي إلى البطولة الجماعية».

تفاصيل العمل:

وقال المخرج الكبير أحمد صقر، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، إن العمل من المقرر أن تدور أحداثه في 15 حلقة، حيث تقوم الكاتبة غادة عبد العال بكتابة الحلقات في الوقت الحالي، وبالتالي لم يستقر على أسماء المشاركين في العمل حتى الآن، موضحًا أنه من الممكن أن يلحق بالعرض خلال شهر رمضان المقبل.