أحمد صقر يكشف تفاصيل عودته للدراما التلفزيونية بـ«شلة ليبون».. 15 حلقة ومفاجآت جديدةlخاص

كشف المخرج الكبير أحمد صقر تفاصيل عودته للدراما التلفزيونية من خلال مسلسل «شلة ليبون»، المأخوذ عن الرواية التي تحمل الاسم ذاته.

تفاصيل العمل:

وقال المخرج الكبير أحمد صقر، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، إن العمل من المقرر أن تدور أحداثه في 15 حلقة، حيث تقوم الكاتبة غادة عبد العال بكتابة الحلقات في الوقت الحالي، وبالتالي لم يستقر على أسماء المشاركين في العمل حتى الآن، موضحًا أنه من الممكن أن يلحق بالعرض خلال شهر رمضان المقبل.

وتابع المخرج الكبير أحمد صقر أن تقديم العمل في 15 حلقة يجعل الأحداث أكثر تشويقًا وسرعة، ويمكن في الوقت ذاته من إظهار كافة التفاصيل.