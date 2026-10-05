قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السعودية تعلن مشاركة 100 مقاتلة في عملية «فجر اليمن» لدعم القوات الحكومية
محمد هاني بين الأهلي وبيراميدز.. مصدر مقرب يكشف حقيقة التوقيع ومصير التجديد
أمطار ورعد وشبورة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس لمدة 5 أيام
وزير التربية والتعليم ومحافظ الغربية يفتتحان مدرسة شوني بطنطا |صور
مزاعم نتنياهو..النظام الإيراني أراد محو إسرائيل بانفجار نووي
الإخوان كانوا خايفين من عمر سليمان.. وزير الداخلية الأسبق يكشف مفاجآت
رئيس الوزراء: نستهدف إنتاج 10 ملايين متر مكعب من المياه المحلاة يوميًا
ابتداء من الشهر الجاري|مضاعفة حافز التدريس للمعلمين ليصل لـ2100 بدلاً من 1000جنيه
رئيس الوزراء يتابع مع مسئولي شركة "أكوا " مستجدات التعاون في مشروعات تحلية مياه البحر
وزير الكهرباء يتفقد إدارة شبكات الشروق ويتابع التشغيل وتأمين التغذية ومعايير الأمن والسلامة
أحد القادة الكبار.. وزير الداخلية الأسبق يكشف لأول مرة تفاصيل جديدة عن أحداث 25 يناير
خناقة وخطأ كبير.. 7 مشاهد مثيرة من ودية مصر وجنوب إفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد مهرجان البحر الأحمر.. هل يتم تأجيل حفل جوي أوردز

حفل جوي أوردز
حفل جوي أوردز
أحمد إبراهيم

شهدت الساعات الماضية خروج أنباء عن احتمالية إلغاء حفل توزيع جوائز «جوي أوردز» (Joy Awards)، المقرر إقامته في يناير 2027 ضمن فعاليات موسم الرياض، وذلك على خلفية الحديث عن خفض الميزانية.

وجاء تداول هذه الأنباء بعد ايام قليلة من قرار تأجيل مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، ما فتح الباب أمام تساؤلات حول مصير عدد من الفعاليات الفنية الكبرى المقرر إقامتها في المملكة خلال الفترة المقبلة، ومن بينها «جوي أوردز».

جوي أوردز

ويعد «جوي أوردز» من أبرز الفعاليات الفنية والترفيهية في المملكة، ويحظى بمتابعة واسعة عربيا ودوليا، حيث يكرم سنويا نخبة من نجوم الفن والسينما والموسيقى والرياضة والإعلام من مختلف أنحاء العالم.

وكان من المنتظر أن تشهد الدورة المقبلة مشاركة وحضورا واسعا لعدد من نجوم الوطن العربي والعالم، إلى جانب المنافسة على جوائز في مجالات فنية وترفيهية متنوعة.

ورغم ما يتم تداوله بشأن خفض الميزانية واحتمالية إلغاء الحفل، فإنه لم يصدر حتى الآن أي قرار رسمي يؤكد إلغاء «جوي أوردز» أو تغيير موعده، لتبقى هذه الأنباء في إطار التكهنات المتداولة، لحين صدور توضيح رسمي من الجهات المنظمة بشأن مصير الدورة المقبلة.

حفل جوي أوردز البحر الأحمر مهرجان البحر الأحمر جوائز جوي أوردز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

بعد بيان البترول.. أسعار البنزين والسولار اليوم

إجازة

3 أيام إجازة بأمر الحكومة.. موعد عطلة 6 أكتوبر وهؤلاء محرومون منها

اتحاد الكرة

الدرندلي يطالب بفتح تحقيق.. جلسة خلال ساعات بين اتحاد الكرة وجهاز المنتخب

محمد هاني

كواليس مفاوضات محمد هاني مع بيراميدز

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2026

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2026 لطلاب المدارس .. ينطلق رسمياً يوم 18

منتخب مصر

عاوز تقول حاجة؟.. كواليس أزمة محمد صلاح وحسام حسن في المنتخب

أسعار العملات العربية في مصر

أسعار الريال السعودي والدرهم الإماراتي في مصر اليوم الإثنين

حالة الطقس

أمطار ورعد ورمال مثارة.. «الأرصاد» تحذر من تقلبات طقس الاثنين والقاهرة تسجل 29

ترشيحاتنا

الدعاء في القلب

هل الدعاء بالقلب مستجاب؟.. 10 حقائق ينبغي أن تعرفها

وكيل الازهر وسط الطلاب

وكيل الأزهر يشهد احتفالية منطقة شمال سيناء بذكرى انتصارات أكتوبر.. صور

وزير الأوقاف

الأوقاف والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات التوعية

بالصور

لقاء الخميسي تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير لها

لقاء الخميسي تخطف الانظار فى أحدث جلسة تصوير خضعت لها
لقاء الخميسي تخطف الانظار فى أحدث جلسة تصوير خضعت لها
لقاء الخميسي تخطف الانظار فى أحدث جلسة تصوير خضعت لها

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان بولكا دوت

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان بولكا دوت
ميريهان حسين تثير الجدل بفستان بولكا دوت
ميريهان حسين تثير الجدل بفستان بولكا دوت

أضرار البطاطس المنبتة.. سموم طبيعية ومشكلات خطيرة بالجهاز الهضمي

 اضرار البطاطس المنبتة.. سموم طبيعية ومشكلات خطيرة بالجهاز الهضمي
 اضرار البطاطس المنبتة.. سموم طبيعية ومشكلات خطيرة بالجهاز الهضمي
 اضرار البطاطس المنبتة.. سموم طبيعية ومشكلات خطيرة بالجهاز الهضمي

لو بترمي زيت التونة أو السردين.. اعرف الحقيقة قبل ما تتخلص منه

ريهام قدري
ريهام قدري
ريهام قدري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سيف يردع وتنمية تصون.. أكتوبر المجيد بين رسوخ العقيدة وحكمة البناء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في ذكري أيام المجد

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من العلمين إلى الأسواق الأفريقية.. هل تستطيع مصر أن تتحول إلى مركز للتكامل الاقتصادي؟

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: السمع والمخ والقلب.. ثلاثية متشابكة لصحة الإنسان

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: من السينما إلى الوعي الجمعي.. رحلة في وجدان المجتمعات

المزيد