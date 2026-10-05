بعد مهرجان البحر الأحمر.. هل يتم تأجيل حفل جوي أوردز

شهدت الساعات الماضية خروج أنباء عن احتمالية إلغاء حفل توزيع جوائز «جوي أوردز» (Joy Awards)، المقرر إقامته في يناير 2027 ضمن فعاليات موسم الرياض، وذلك على خلفية الحديث عن خفض الميزانية.

وجاء تداول هذه الأنباء بعد ايام قليلة من قرار تأجيل مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، ما فتح الباب أمام تساؤلات حول مصير عدد من الفعاليات الفنية الكبرى المقرر إقامتها في المملكة خلال الفترة المقبلة، ومن بينها «جوي أوردز».

جوي أوردز

ويعد «جوي أوردز» من أبرز الفعاليات الفنية والترفيهية في المملكة، ويحظى بمتابعة واسعة عربيا ودوليا، حيث يكرم سنويا نخبة من نجوم الفن والسينما والموسيقى والرياضة والإعلام من مختلف أنحاء العالم.

وكان من المنتظر أن تشهد الدورة المقبلة مشاركة وحضورا واسعا لعدد من نجوم الوطن العربي والعالم، إلى جانب المنافسة على جوائز في مجالات فنية وترفيهية متنوعة.

ورغم ما يتم تداوله بشأن خفض الميزانية واحتمالية إلغاء الحفل، فإنه لم يصدر حتى الآن أي قرار رسمي يؤكد إلغاء «جوي أوردز» أو تغيير موعده، لتبقى هذه الأنباء في إطار التكهنات المتداولة، لحين صدور توضيح رسمي من الجهات المنظمة بشأن مصير الدورة المقبلة.