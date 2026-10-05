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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حالته مستقرة.. زوجة محمد علي سليمان تكشف تطورات حالته الصحية

محمد علي سليمان
محمد علي سليمان
أحمد إبراهيم

كشفت زوجة الموسيقار محمد علي سليمان والد الفنانة أنغام تطورات حالته الصحية بعد عودته الى المنزل منذ فترة قصيرة حيث كان يمكث فى المستشفى بعد تعرضه الى أزمة صحية.

وقال زوجة محمد علي سليمان فى تصريح لصدى البلد: انه بحالة صحية جيدة ومستقرة حاليا بعد عودته الى المنزل حيث كان تحت المتابعة الطبية اللازمة وأتمتى ان يدعو جمهوره لها بتمام الشفاء. 

خالد سليمان يكشف تطورات حالة شقيقه 

وقد كشف المؤلف الموسيقي والموزع خالد سليمان، شقيق الفنانة أنغام، تطورات الحالة الصحية لوالدهما الموسيقار محمد علي سليمان بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية ، مؤكدًا أنه غادر المستشفى ويواصل فترة التعافي داخل المنزل.

وقال خالد سليمان : «الحمد لله، هو بدأ يتحسن، والتحاليل المفروض تطلع ونطمن إن شاء الله ونظبط الأدوية».

وأوضح أن والده ما زال يعاني من بعض المشكلات الصحية، لكنه بدأ في التحسن ، مطالبًا الجمهور بالدعاء له بالشفاء. 

خالد سليمان يرد على ما تردد بشأن تكفل شقيقته انغام بتكاليف علاج والدها. 

وعن ما تردد بشأن تكفل الفنانة أنغام بكامل تكاليف علاج والدها، أبدى خالد سليمان استياءه من تداول مثل هذه التفاصيل، مؤكدًا أنها أمور تخص الأسرة ولا ينبغي التدخل فيها ، معلقا: «دى خصوصيات وكلام مينفعش الناس تتدخل في داخليات بيوت الناس إذا كان مين بيتكفل ولا لأ». 

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